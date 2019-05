Saarikan kuntoutusosaston paikasta ei vielä tehty esitystä – yhtymähallitus haluaa ensin tutustua Karstulan sote-keskusraporttiin

Saarikan alueen sote-kuntayhtymän hallitus ei vielä torstaina ottanut kantaa esitykseen kuntoutusosaston siirtämisestä Karstulasta Saarijärvelle.

Yhtymähallituksessa karstulalainen Hilkka Koskinen (kesk.) esitti kyyjärveläisen Jaana Honkosen (kesk.) kannattamana, että yhtymähallitus kuulee Karstulan sote-keskusraportin esittelyn ennen päätöksentekoa. Yhtymähallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn jatkokokoukseen, joka pidetään 17. toukokuuta.

Karstulassa on uutta sote-keskusta valmistellut työryhmä, jonka loppuraportti esitellään yhtymähallituksen kokouspäivänä yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston päättäjille. Yhtymähallitus tekee kuntoutusosaston jatkosta esityksen yhtymävaltuustolle, joka kokoontuu 23. toukokuuta.

Saarikan vs. johtajan Riitta Hallbergin esitys yhtymähallitukselle oli, että Saarikan kuntoutusosasto siirtyy Karstulan terveysasemalta Saarijärven terveysasemalle sen jälkeen, kun Saarijärven kaupunki on remontoinut sitä varten entisen pitkäaikaisosaston tilat.

Esityksen perusteluina olivat muun muassa pääsy remontoituihin tiloihin, taloudelliset säästöt, kahden osaston henkilöstön joustava käyttö sekä henkilöstön parempi saatavuus.

Karstulan kunta totesi lausunnossaan yhtymähallitukselle, ettei osaston siirrolle ole taloudellisia eikä toiminnallisia perusteita. Lausunnossa esitettiin osaston säilyttämistä Karstulassa.

Kuntoutusosastolla käy asiakkaita koko Saarikan alueelta eli Saarijärveltä, Karstulasta, Kyyjärveltä, Kannonkoskelta ja Kivijärveltä. Osastolla kuntoutetaan potilaita esimerkiksi lonkkaleikkausten jälkeen.

Hallbergin mukaan kuntoutusosastolla on 24 työntekijää. Asiakaspaikkoja siellä on normaalisti 24, mutta kesälomakaudella vain 16. Syynä paikkamäärän supistamiseen kesäkaudeksi on Hallbergin mukaan sijaispula.