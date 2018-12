Saarikan sote-kulut hienoisessa kasvussa

Sote-kuntayhtymä Saarikkaan kuuluvien kuntien menot kasvavat ensi vuoden talousarvion mukaan 1,5 prosenttia ja ovat 71 miljoonaa euroa.

Suurinta kasvu on Kyyjärvellä, 4,2 prosenttia. Siellä sosiaali- ja terveyspalveluihin tarvitaan noin 230 000 euroa enemmän kuin tänä vuonna. Vähiten menot kasvavat Saarijärvellä, 0,2 prosenttia. Rahassa tämä tekee 92 000 euroa.

Soten oman toiminnan menot kasvavat noin 700 000 eurolla, mikä on 1,4 prosenttia. Merkittävin syy kasvulle on palkkojen sopimuskorotuksiin tehty 2,16 prosentin varaus. Erikoissairaanhoidon osuus menoista kasvaa kuluvasta vuodesta 1,7 prosenttia ja on 20,3 miljoonaa euroa. Määrärahavaraus perustuu sairaanhoitopiirin talousarvioon.

Sote-kuntayhtymän taloussuunnitelmassa ensi vuodelle oli asetettu tavoitteeksi, että kuntien maksuosuudet eivät kasva.

Kunnat haluavat hillitä menojen kasvua, koska ensi ja seuraavan vuoden sote-menoilla on vaikutusta kunnan valtionosuuteen sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen. Valtionosuus kasvaa pysyvästi, mikäli sote-kustannukset laskevat kyseisinä vuosina.

Saarikan ensi vuoden talousarviossa ei ole mukana työmarkkinatukimaksuja, koska ne on sovittu otettaviksi kuntien omiin talousarvioihin.

Talousarviota sote-yhtymävaltuustolle esitellyt kuntayhtymäjohtaja Riitta Hallberg totesi, että budjetista löytyy hyviä kehittämiskohteita, jotka kohdistuvat lapsiin ja nuoriin sekä vanhuksiin.

Yhtymävaltuusto äänesti muutoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuun. Johanna Humalajoki (Kyyjärvi, kesk.) esitti, että lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksuksi määrätään seitsemän euroa tunnissa, mutta että maksukatto on enintään 40 euroa päivässä. Yhtymähallituksen esityksessä ei ollut maksukattoa.

Humalajokea kannatti Lasse Sauramäki (Kyyjärvi, kesk.). Äänestyksessä Humalajoen esitys voitti äänin 27–5, 1 tyhjä.

Sote-yhtymävaltuuston kokouksesta oli poissa 11 luottamushenkilöä. Heistä kahdella oli varajäsen.