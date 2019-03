Saarikko: Soten kaatajilla on vastuu kertoa vaihtoehto, miten mennään eteenpäin

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoo olevansa pettynyt soten kaatumiseen ja siihen, että vuosien työ päättyy nyt.

– Totta kai olen äärimmäisen pettynyt, mutta samalla myös hirveän kiitollinen. Tämä on ollut tärkeä asia suomalaisten palveluiden kannalta. Paluuta entiseen ei ole, kiitos kuuluu ennen kaikkea virkavalmistelulle, Saarikko sanoi toimittajille mennessään keskustan ryhmäkokoukseen.

Saarikko katsoo, että sote kaatui muun muassa eduskunnan aikataulun takia.

– Ratkaisun perustana on tilanne eduskunnassa, aikataulun riittämättömyys ja perustuslailliset ongelmat.

Saarikon mukaan hallitus on kantanut tilanteessa vastuunsa. Hän penää nyt vastuuta oppositiolta.

– Pääministeri painotti sitä, että jos täällä eduskunnassa löytyy tahtoa, niin ilman muuta kannattaa istua tämän ääreen alas. Hallituksella on vastuu ja vastuu on osoitettu tänään ilmoittamalla hallituksen erosta. Soten kaatajilla on vastuu kertoa vaihtoehto, miten mennään eteenpäin.