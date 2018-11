Saarikko aikoo perata loppusuoran lakiesitykset sosiaali- ja terveysministeriön työtaakan hillitsemiseksi

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoo pyrkivänsä omalta osaltaan helpottamaan sosiaali- ja terveysministeriön työtaakkaa. Saarikko aikoo käydä huolella läpi valmistelun loppusuoralla olevat lakiesitykset sen katsomiseksi, että eduskunnalle annettaisiin niistä vain välttämättömimmät.

– Kun tiedän, että on tiettyjä osastoja, jotka ovat ylikuormittuneita työllä tällä hetkellä, joka on aika tyypillistäkin loppuvaalikaudesta, niin etten enempää vahingoittaisi tilannetta ja ihmisten jaksamista, Saarikko sanoi STT:lle torstaina eduskunnassa.

Helsingin Sanomat uutisoi aiemmin tänään, että tilanne tällä vaalikaudella kovan paineen alla olleessa ministeriössä on kärjistynyt. Lehden haastattelemien virkamiesten mukaan tuloksena on uupumusta, tulehtunutta ilmapiiriä ja suuria ongelmia lainvalmistelussa.

Ministeriön hallinnosta vastaa ykkösministeri eli sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.). Saarikko sanoo haluavansa omalta osaltaan huolehtia siitä, että ihmiset jaksaisivat.

– Esimerkiksi esiin nousseet perheen ja työn yhteensovittamista koskeneet lausunnot olivat sellaisia, että en voi missään nimessä hyväksyä niitä. Ministeriössä vietetään huomenna Lapsi mukaan töihin –päivää, ja se on signaalini siitä, että itse ajattelen näistä asioista hyvin toisin.

HS:n mukaan viisi virkamiestä kertoo kuulleensa siitä, miten pienten lasten äideille on huomauteltu, jos he lähtevät hakemaan lapsiaan päiväkodista ennen viittä.

"Ei lehtiuutisten perusteella voi ottaa kantaa"

Ministeriöön ollaan parhaillaan hakemassa ykkösvirkamiestä eli kansliapäällikköä, mikä on herättänyt jo aiemmin kiinnostusta, sillä valittavan henkilön on määrä aloittaa tehtävässä vasta ensi lokakuussa. Hakijoiden joukossa on myös nykyinen kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, jonka jatko tehtävässä on ministeri Mattilan käsissä.

Mattila sanoi STT:lle eduskunnassa, että ministeriön ongelmia koskevalla uutisoinnilla ei ole vaikutusta kansliapäällikön viran täyttöön.

– Hakumenettely on normaali hallinnollinen prosessi joka etenee, siellä on haastattelut ja soveltuvuustestit. Ei lehtiuutisten perusteella voi ottaa kantaa, kyllä siihen on ihan oma polkunsa, Mattila sanoi.

Sillanaukee kommentoi ministeriön työhyvinvointia Twitterissä sanoen, että siinä on vielä parannettavaa.

– Olemme tarttuneet asiaan ja käsittelemme sitä sisäisesti. Menemme tästäkin yhdessä eteenpäin. Olen tosi ylpeä henkilöstöstäni, meillä on maan parhaita asiantuntijoita ja hyvät esimiehet töissä, Sillanaukee kirjoitti.