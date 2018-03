Saarikko ei ole huolissaan hallituksen niukasta enemmistöstä

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoo, että Elina Lepomäen (kok.) sote- ja maakuntauudistuskritiikissä on virheellisiä tulkintoja siitä, mitä ollaan sopimassa ja minkälaiseksi sosiaali- ja terveyspalveluita ja maakuntia ollaan muodostamassa.

– Olisi monta kohtaa, joista olisi mukava keskustella. Mutta jokaisella kansanedustajalla on tietysti oikeus näkemyksensä ilmaista, ja se on kokoomuksen eduskuntaryhmän asia nyt käsitellä asia, vastuuministeri sanoi.

Saarikko myöntää, että hallituksen enemmistö on niukka. Hän ei kuitenkaan ole siitä huolissaan.

– En lähde spekuloimaan, mitä voisi tapahtua, vaan keskityn nyt siihen, että uudistus pysyy aikataulussa. Valinnanvapauslaki on tulossa aivan lähiaikoina eduskunnan työstettäväksi, ja muut lait jo odottavat täällä. Olen hirveän iloinen siitä, että omalla eduskuntaryhmälläni on kaikkien tietojeni mukaisesti suuri halu saattaa tämä historiallinen uudistus valmiiksi, ja se on antanut yksimielisen tuen näille laeille.