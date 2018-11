Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) ja sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) kiistävät tiedotteessa, että poliisille oltaisiin antamassa pääsy luottamuksellisiin potilasasiakirjoihin.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteen mukaan julkisuudessa käyty keskustelu on koskenut keskeneräistä valmistelua, johon ministerit eivät vielä ole ottaneet kantaa.

– Valmistelun tarkoituksena ei ole missään vaiheessa ollut antaa poliisille pääsyä luottamuksellisiin potilasasiakirjoihin, tiedotteessa sanotaan.

– Yhteinen tavoitteemme on turvallisuuden vahvistaminen terveystietojen luottamuksellisen käsittelyn vaarantumatta. Poliisi ja terveydenhuolto tekevät jo nyt päivittäin hyvää yhteistyötä esimerkiksi ajokortti- ja aselupa-asioissa, Mykkänen linjaa.

Terveystietojen luovuttamisesta säädetään nykyisin laissa potilaan asemasta ja oikeuksista. Sen mukaan terveydenhuollon ammattilainen saa ilmoittaa poliisille henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia ja estämistä varten välttämättömät tiedot, jos hänellä on syytä epäillä, että joku on vaarassa joutua väkivallan kohteeksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan ilmoittautumiskäytännöt kuitenkin vaihtelevat eri organisaatioissa ja eri puolella maata. Tilanteen selkeyttämiseksi se ja sisäministeriö valmistelevat ohjetta lain soveltamisesta.

– On aina hankalaa, jos laki ei ole yksiselitteisesti tulkittavissa. Ymmärrän terveydenhuollon henkilöstön varovaisuusperiaatteen noudattamisen potilastietojen suhteen. Se on osa ammattietiikkaa. Nyt ensisijaista on saada jo nykyisen lainsäädännön antamat mahdollisuudet käyttöön kaikkialla Suomessa niin kuin lakia muutettaessa oli tarkoitus, Saarikko sanoo tiedotteessa.