Saarikolta ja Kaikkoselta tukea Sipilän jatkolle keskustajohtajana

Perhe- ja peruspalveluministeri, keskustan Annika Saarikko ei aio haastaa puolueen istuvaa puheenjohtajaa Juha Sipilää kesäkuun puoluekokouksessa Sotkamossa. Saarikko kertoo tukevansa Sipilän jatkokautta keskustajohtajana.

– Tuen Sipilää ja olen iloinen hänen jatkoaikeistaan. Puheenjohtajan paikka ei ole helppo, mutta hän on tehnyt hyvää työtä, viestitti Saarikko STT:lle maanantaina iltapäivällä.

Myös keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen on aikeissa tukea Sipilää.

– En tiedä, mitä hän (Sipilä) on tästä tarkkaan ottaen sanonut, mutta jos Sipilä on käytettävissä, ajatukseni on tukea hänen jatkoaan, kirjoitti Kaikkonen STT:lle.

Sunnuntain vaali-illan yhteydessä Sipilä kertoi eri tiedotusvälineille asettuvansa ehdolle keskustan puheenjohtajakisaan.

Keskustan puoluekokous Sotkamossa pidetään 8.–10. kesäkuuta.