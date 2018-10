Saavatko vanhemmat tilata lakon aikana koululaisille ruokaa vaikka pizzeriasta? Näin vastaa Jyväskylän perusopetuksen palvelujohtaja

JHL:n lakon seurauksena koululaiset eivät saa maanantaina ja tiistaina kouluruokaa muun muassa Jyväskylässä. Keskisuomalaiseen yhteyttä ottanut koululaisen äiti halusi tietää, onko Jyväskylässä sallittua se, että oppilaiden vanhemmat tilaisivat koululaisille lämmintä ruokaa ravintolasta lakkopäivinä. Hänen mukaansa kaupungin ohjeet asiassa ovat olleet epäselvät.

– Me haluaisimme järjestää luokkamme koululaisille tiistaiksi lämpimän aterian niin, että ostaisimme ruokaa hampurilaisravintolasta ja toimittaisimme sen suoraan koululle. Aluksi koulun rehtori kielsi tämän vedoten esimiehensä antamaan kieltoon. Neuvottelujen jälkeen rehtori myöntyi siihen, että voimme tuoda ruokaa ravintolasta, mutta omalla vastuullamme, koululaisen äiti kertoo.

– Ostamme lapsille hampurilaiset ja juomat, ja vanhemmat maksavat ne. Pienten lasten on tärkeää saada myös lämmintä ruokaa. Jos ruoka haetaan suoraan ravintolasta, en usko että lämpöketjun katkeaminen on ongelma, nainen kommentoi.

Jyväskylä tiedotti viime viikolla, että lakon aikana lasten ruokailu täytyy järjestää huoltajien tai vanhempien tekemillä eväillä "tai muilla järjestelyillä".

– Mitä nämä muut järjestelyt sitten ovat, jos lämmintä ruokaa ei saa ostaa ravintolasta?, nainen kysyy.

Ei ehdotonta kieltoa

Jyväskylän kaupungin perusopetuksen palvelujohtaja Tuija Rasisen mukaan kaupunki ei ole kieltänyt vanhempia toimittamasta lapsilleen ruokaa hampurilaisravintolasta. Rasisen mukaan tällaisiin toiveisiin suhtaudutaan kuitenkin varauksella.

– Ehdottomalle kiellolle ei ole perusteita, eikä sellaista ole annettu, mutta maalaisjärjen käyttö on tärkeää. Monilla lapsilla on allergioita ja osalla ne voivat olla hengenvaarallisia, joten kaupungin vahva suositus on, että turvallisuussyistä kukin vanhempi huolehtisi ensisijaisesti vain oman lapsensa eväistä, Rasinen kommentoi.

Rasisen tiedossa ei ole, että vanhemmat olisivat laajemmin halunneet ostaa lapsilleen ruokaa hampurilaisravintolasta.

– Tiedossani on yksi aktiivinen vanhempien ryhmä, joka järjesti luokkansa ruokailun tekemällä lämpimän ruuan kaikille luokan oppilaille. Tällaisissa tapauksissa on ehdottomasti oltava huoltajilta suostumus siihen, että lapsi voi osallistua yhteisateriaan. Asiasta kannattaa sopia opettajan kanssa Wilma-viestillä. Opettajan on tiedettävä, miten huoltajat aikovat toimia ja että siitä on yhdessä sovittu, sanoo Rasinen.

Rasisen mukaan osa vanhemmista on tiedustellut koululta, voiko lapsille tilata pizzat lähipizzeriasta.

– Jos vanhemmat tällaiseen ratkaisuun päätyvät, he vastaavat silloin oman lapsensa ruokailusta, emme voi sitä kieltää. Ryhmätilauksessa on riskinä, ettei saada tilausta, joka huomioi kaikki erityisruokavaliot.

Ymmärrystä ja kiukkua

Rasinen kertoo valtaosan vanhemmista suhtautuneen ymmärtäväisesti tilanteeseen, jossa oppilaille ei voida järjestää kouluruokailua.

– Sain valtavasti puhelinsoittoja perjantaina. Suurin osa vanhemmista on ymmärtänyt tilanteen hyvin, mutta osa on kiukunnut kaupungin suuntaan ja ollut hyvin pahoillaan asiasta. Tilanne on poikkeuksellinen, en muista vastaavaa aiemmin omalta työuraltani, Rasinen sanoo.

Kaupunki varautui perjantaina siihen, ettei kaikilla lapsilla välttämättä olisi omia eväitä mukana maanantaina.

– Maanantain aikana toimitettiin kaikille Jyväskylän kaupungin yhteensä 110 koululle ja päiväkodille hätäruokavarasto. Hätäruokaa on maanantaina tarjottu niille oppilaille, joilla eväitä ei ole ollut tai niitä on ollut niukasti. Olen saanut viestejä muutamilta kouluilta ja niiden mukaan lapsilla on ollut tosi hyvin terveelliset eväät mukana, Rasinen kertoo.