Sade- ja ukkoskuurot lähestyvät Keski-Suomea – täällä ukkostaa herkimmin keskiviikkona

Keski-Suomessa on tällä hetkellä hyvin lämmintä ilmamassaa. Kosteuttakin on runsaasti, joten luvassa on tänään tiistaina todennäköisesti jonkin verran sade- ja ukkoskuuroja, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Henri Nyman.

Ensimmäiset sadekuurot olivat iltapäiväyhden jälkeen jo kehittyneet Jyväskylän pohjois- ja länsipuolella. Sadekuurot ovat hyvin paikallisia, joten jatkuvaa sadetta ei pitäisi tiistaipäivälle olla luvassa. Ilmatieteen laitos on antanut Keski-Suomeen sadevaroituksen, joka ulottuu iltaan asti.

Keskiviikon vastaisen yön aikana voi muodostua laajempi sadealue, joka kastelee maakuntaa yhtenäisemmin. Sadetta voi tulla jopa pari kymmentä millimetriä.

– Kesän kuurosateista on hyvin vaikea sanoa, mihin osuu mitäkin, kun vaihtelu on niin suurta.

Maakunnan eteläosissa voi ukkostaa huomenna

Keskiviikkona ukkosherkin alue painottuu maakunnan eteläosiin.

– Pohjoisosat alkavat olla viileämmässä ilmamassassa ja mahdolliset sateet ovat aika paljon heikompia, Nyman kertoo.

Sateiden myötä lämpötilat laskevat.

– Tiistaina on se viimeinen hyvin kesäinen päivä. Kyllä huomennakin siellä 15–20 asteen välillä ollaan. Ihan maakunnan eteläosissa voi olla 20 astetta vielä huomennakin. Jos aurinko pääsee kunnolla paistamaan, voivat lämpötilat olla koko Keski-Suomessakin 20 asteessa.

Torstaiksi sää viilenee jo selvästi viime aikojen lämpötiloista.