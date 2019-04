Saimaan kanavan ratasilta osittain avattu liikenteelle – suljettiin iltapäivällä korjauksia varten

Saimaan kanavan ratasilta oli vielä illalla kahdeksan maissa osittain suljettuna liikenteeltä. Väyläviraston arvion mukaan liikenne saadaan palautettua vielä illan aikana.

Silta suljettiin aiemmin iltapäivällä korjauksia varten, kun siinä huomattiin pientä huojuntaa.

– Radan liikuntalaitteessa on erikoista liikettä. Nyt puhutaan muutaman millin liikkeistä, tarkentaa Väyläviraston rautatieliikennejohtaja Markku Nummelin.

Ongelma huomattiin uuden ratasillan rakennustöiden yhteydessä. Silta suljettiin liikenteeltä iltapäivällä kello neljän aikoihin.

Tällä hetkellä sillan yli päästetään Väyläviraston mukaan junia vain erikseen sovitusti. Viikonlopun aikana sillalle tehdään vielä tarkastus- ja korjaustoimenpiteitä.

Tarkastusten ja seurannan aikana sillan nopeusrajoitus on asetettu 10 kilometriin tunnissa.

Suljettu silta on vanha kanavasilta, joka alkaa olla elinkaarensa lopussa. Korvaavaa siltaa rakennetaan parhaillaan ja uuden sillan on määrä valmistua ensi vuoden lokakuussa. Vanhalla sillalla on ollut jo parin vuoden ajan normaalia alhaisempi nopeusrajoitus.

Tavarajunia ei vielä päästetä yli

Kello 16.19 Pendolino 9 -juna Helsingistä Joensuuhun pääsi illalla kulkemaan jo sillalla, vaikka korjaustyöt ovat vielä kesken. Juna oli kuitenkin aikataulustaan myöhässä noin 25 minuuttia.

Joensuusta lähtenyt Intercity 12 oli illalla menossa sillan yli, ja VR:n mukaan myös kello 18.29 Helsingistä lähteneen Intercity 11 -junan pitäisi päästä ylittämään silta. Tämä yhteys on illan viimeinen matkustajajuna kyseisellä reitillä.

Sillan sulkemisen vuoksi kahden junan reitistä korvattiin iltapäivällä noin 15 kilometrin mittainen osuus busseilla. VR:n viestintäpäällikkö Mira Linnamaan mukaan yhteensä kahdeksan linja-autoa ovat kuljettaneet junamatkustajia Joutsenon ja Lappeenrannan välisellä osuudella.

Kello 15.19 Intercity 7 -juna Helsingistä Joensuuhun oli tapahtuneen vuoksi myöhässä aikataulusta noin 45 minuutin verran. Kello 15.13 Intercity 10 -juna Joensuusta Helsinkiin saapui perille noin 15 minuuttia jäljessä aikataulusta.

Tavaraliikennettä sillalle ei vielä illalla päästetty.

– Tavarajunat ovat raskaampia kuin matkustajajunat, joten niitä ei uskalleta vielä laittaa, Linnamaa kertoo.