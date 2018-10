Saimaannorppia jo lähes 400 – vapaaehtoisten merkitys korostuu leutoina talvina

Saimaannorppakanta on tällä hetkellä jo 380–400 yksilöä, kertoo maa- ja metsätalousministeriö. Norppien talvikanta on kasvanut viime vuodesta 10–20 norpalla. Määrä on jo hyvin lähellä vuodelle 2025 asetettua 400 norpan välitavoitetta.

Leudot talvet ovat vaikeuttaneet norppien pesintää ja pesien havainnointia. Apukinosten tekemiseen ja pesälaskentoihin osallistunut runsas vapaaehtoisten joukko on kuitenkin mahdollistanut norppakannan suojelun ja seurannan leutoinakin talvina.

– Kalastuksen sivusaaliskuolleisuutta on vähennetty vapaaehtoisilla sopimuksilla saimaannorpan suojelemiseksi. Vesialueen omistajat ovat näin osoittaneet aidon halunsa ja sitoutumisensa suojeluun, kiittelee maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) tiedotteessa.

WWF muistuttaa, että hyvästä kehityksestä huolimatta saimaannorppa on yhä erittäin uhanalainen ja tarvitsee apua vielä pitkään. Norpan suojeluun saatu EU-rahoitus loppuu näillä näkymin tänä vuonna.