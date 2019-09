Sairaala on paikka, jossa ei välttämättä haluaisi olla – siksi Novan sisustuksessa ja taiteessa on mietitty, mikä lohduttaa

Keski-Suomen uuden keskussairaalan Novan sisustus ja taide on suunniteltu luontoteeman ympärille. Sairaalan valmistumiseen on aikaa noin vuosi, ja teokset alkavat muotoutua.

Sisustusta ja taidetta esiteltiin maanantaina. Viimeistään silloin kävi selväksi, että Novassa luontoteema tarkoittaa enemmän kuin seinällä roikkuvia luontokuvia. Se läpäisee koko rakennuksen.

– Lähtökohtana sisustuksen ja taiteen suunnittelussa on ollut, että sairaalan maanpäällisistä osista ylempi on kuin humiseva metsä ja alempi on kuin virtaava vesi, kertoi pääsuunnittelija Teemu Kurkela.

Metsä- ja vesiteemat eivät rajoitu siihen, mitä arkikielessä kutsutaan taiteeksi, vaan ne näkyvät sisätilojen suunnittelussa kauttaaltaan. Esimerkiksi väreissä, materiaaleissa ja kalusteissa. Näkyvissä puupinnoissa ja luonnosta tutuissa muodoissa.

Luonnon lisäksi keskeinen teema sisustuksen ja taiteen suunnittelussa on ollut potilaslähtöisyys. Tuloksena pitäisi siis olla ympäristö, joka miellyttää potilaita ja samalla työntekijöitäkin. Näin voitaisiin saavuttaa myös hyötyjä, joita luontoaistimuksista on terveydelle ja viihtyvyydelle.

Taiteilijoille näkökulma antoi paljon pohdittavaa.

– Sairaala on paikka, jossa katsoja ei välttämättä halua olla. Silloin on tärkeää muistuttaa, että aika kuluu. Siksi olen töissäni halunnut näyttää vuodenaikojen vaihtumisen, vuodeosaston taiteilijoihin kuuluva kuvataiteilija Anna Ruth kertoi.

Potilaan ja henkilökunnan näkökulma näkyy erityisen vahvasti vuodevaatteiden painokuoseissa. Kuosien valintaa edelsi sairaalan henkilökunnan äänestys, johon osallistuttiin taidekoordinaattori Teija Isohaudan muistin mukaan vilkkaammin kuin yhteenkään muuhun äänestykseen koskaan.

Tekstiilisuunnittelija Emma Hagman lähestyi tehtävää miettimällä, millaisten kuvien ja sävyjen alla haluaisi itse nukkua.

– Kuvissa ei saa olla mitään häiritsevää tai pelottavaa, vaan niiden täytyy olla pehmeitä, rauhallisia ja yksinkertaisia. Niiden täytyy myös sopia sekä miehille että naisille.

Aikuisten kuosiin syntyi kaisloja ja niiden varjoja. Lasten kuosiin on kuvattu erivärisiä eläinhahmojen kasvoja.

– Lasten vuodevaatteissa on tavoiteltu esimerkiksi iloa ja ystävällisyyttä. Kuosi voisi innoittaa myös esimerkiksi leikkien keksimiseen tai laskemiseen, Hagman toivoi.

Luontoaihe ja potilaslähtöisyys tukevat sairaalan sisustuksessa ja taiteessa lähtökohtaisesti toisiaan. Useimpien silmää luonnosta muistuttavat kuvat miellyttävät.

– Kuvien avulla luonnon tunnelman voi tuoda lähelle potilasta ja potilas voi saada siitä voimaa, kuvataiteilija Johanna Pisto kiteytti.

Luonnon voimaannuttava vaikutus ei kuitenkaan ole suoraviivainen. Mutkia ja poikkeuksia on, ja taiteilijan olisi ne huomattava.

– Vesiaiheisista tai esimerkiksi veden alla kuvatuista töistä tulee helposti pelottavia. Kuitenkin teosten pitäisi olla lempeitä ja lohduttavia, valokuvataiteilija Jaana Kautto sanoi.

Potilaslähtöisyyteen kuuluu ottaa huomioon myös ne potilaat, joilla omakohtainen suhde suomalaiseen luontoon on etäinen tai sitä ei ole. Esimerkiksi ulkomaalaiset.

– Pyrin siihen, että värit ja yksityiskohdat antaisivat jotain niillekin, joilla ei ole samanlaista luontosuhdetta, sanoi kuvataiteilija Kati Immonen.