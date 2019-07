Sairaanhoitajakoulutukseen 180 uutta aloituspaikkaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt viisi miljoonaa euroa sairaanhoitajakoulutuksen aloitusmäärien lisäämiseen ensi vuoden opiskelijavalinnoissa. Rahoitus kattaa noin 180 aloituspaikan lisäämisen.

Määräaikainen rahoitus on myönnetty 15 ammattikorkeakoululle alueellisen työvoimatarpeen perusteella.

– Osaavan työvoiman saatavuus on keskeistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuudelle ja laadulle. Meidän on palvelujen turvaamiseksi huolehdittava, että eri puolille Suomea saadaan riittävä määrä alan opiskelijoita. Erityisesti ikääntyneiden palvelut tarvitsevat korkeasti koulutettuja osaajia. Tarvetta koulutusmäärien kasvattamiselle on edelleen, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) tiedotteessa.