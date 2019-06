Sairaanhoitopiirin jättimäisen potilastietojärjestelmän hintalappu on melkoinen – päätöksiä tehdään tänään

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jättimäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta etenee Keski-Suomessa. Sairaanhoitopiirin valtuusto päättää tänään, sitoutuuko se hankkeeseen vai ei.

Potilastietojärjestelmän hintalappu on melkoinen: Järjestelmän 10 vuoden kokonaiskulut nousevat alustavien arvioiden mukaan jopa 353 miljoonaan euroon. Varsinaiset hankintakulut – 154 miljoonaa euroa – jaetaan neljän sairaanhoitopiirin kesken.

Mukana ovat edelleen Keski-Suomen lisäksi Vaasan sairaanhoitopiiri, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala. Sen sijaan itäsavolainen Sosteri irrottautui hankkeesta tänä keväänä kokonaisulkoistukseen vedoten.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin omat kulut potilastietojärjestelmän hankinnasta ovat 59 miljoonaa euroa. Kymmenen vuoden kokonaiskulut ovat 137 miljoonaa euroa. Kymmenen vuoden kokonaiskuluihin kuuluvat muun muassa järjestelmän ylläpitokulut, joita sairaanhoitopiiri maksaa jo nykyisestäkin järjestelmästä 19 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi valtaosa hankinnan kuluista on jo budjetoitu uuden sairaalan ICT-kuluihin.

Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän on tarkoitus korvata sairaanhoitopiirin nykyinen vanha Effica-järjestelmä mahdollisesti jo vuonna 2021–2022. Uusi järjestelmä palvelee myös kaikkien maakunnan kuntien perusterveydenhuoltoa ja mukaan lähtevien kuntien sosiaalitoimea. Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen uskoo, että uusi järjestelmä tuo paljon hyötyä myös asiakkaalleen. Tulevaisuudessa Viitasaarella hoidetun potilaan kaikki tiedot näkyvät tarvittaessa heti keskussairaalassa. Järjestelmä on käytettävyydeltään huomattavasti nykyistä parempi ja lisäksi mahdollistaa potilaiden yhteydenpidon terveydenhuoltoon. Eräs tärkeä tekijä on myös se, että järjestelmä mahdollistaa isoista potilasryhmistä kerättävän tutkimuksellisen tiedon.

– Voimme esimerkiksi tutkia, miten hoito on vaikuttanut, Kinnunen sanoo.

Hän uskoo myös, että turhat päällekkäiset tutkimukset vähenevät.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän oli tarkoitus palvella myös kaikkien kuntien sosiaalitoimea, mutta nyt osa maakunnan kunnista on jättäytymässä järjestelmän ulkopuolelle sosiaalitoimen osalta. Osassa kuntia päätös mukaan lähtemisestä on vielä tekemättä. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon puolesta ne ovat mukana. Kuntien sosiaalitoimen osuus hankkeesta on alle 20 miljoonaa euroa.

Toivakka ja Luhanka ovat päättäneet, että eivät lähde sosiaalitoimen osuuteen mukaan. Toivakassa sosiaalitoimen järjestelmä olisi maksanut kokonaiskuluina noin 200 000 euroa.

– Suurin syy on se, että meillä ei yksinkertaisesti ole rahaa. Lisäksi sosiaalipuolen järjestelmän on sanottu palvelevan parhaiten ikäihmisiä. Meillä on kunnassa 60–70 ikäihmistä kotipalvelun piirissä, ja yksityisten asumispalveluiden piirissä on noin kolmisenkymmentä ikäihmistä, jotka jäisivät järjestelmän ulkopuolelle joka tapauksessa, Toivakan kunnanjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen sanoo.

Esimerkiksi Jyväskylä oli alkuvaiheessa kriittinen riskien suhteen, joita se näki olevan siinä, että sairaanhoitopiiri toimii hankkeessa vastuuorganisaationa. Nyt nämä riskit on kuitenkin erilaisin sopimusteknisin operaatioin selätetty.

– Sopimusta on täsmennetty ja kuntien kritiikki on otettu huomioon, sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell (kesk.) sanoo.