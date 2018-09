Saitko sähköpostitse tiedon 244,79 euron veronpalautuksista? Poista viesti, kyseessä on huijaus

Suomalaisia yritetään huijata nyt Verohallinnon nimissä, ja useat ihmiset ovat saaneet huijaussähköposteja, joissa kerrotaan 244,79 euron veronpalautuksista.

Viestintävirasto kertoo, ettei viestillä ole tekemistä Verohallinnon kanssa ja että viesti on syytä poistaa.

Viestissä kehotetaan siirtymään sivustolle, jonne vastaanottajia yritetään saada syöttämään pankkitunnuksiaan ja luottokorttitietojaan.

Viestin otsikko on "OmaVero" ja sen lähettäjäksi on tekaistu "Vero Skatt". Viestiin kirjoitettu suomen kieli on kömpelöä, joka on yksi huijausviestien tunnuspiirteistä.

Kun viestissä ilmoitettua linkkiä klikkaa, linkki vie käyttäjän toiselle sivustolle. Viestintävirasto kehottaakin tarkastelemaan selaimen verkko-osoitetta, joka Verohallinnolla on vero.fi-alkuinen.