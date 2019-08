Sakaali voi muuntautua muutamassa sukupolvessa sopivaksi Suomen oloihin – "Monimuotoisuuden uhkaamista enemmän olen huolissani sen kantamista taudeista"

Suomessa tehtyjen sakaalihavaintojen yhteydessä on puhuttu paljon kannanhallinnasta, vieraslajeista ja petopolitiikasta.

Mutta millainen tulokas kultasakaali (Canis aureus) on? Savon Sanomat haastatteli kahta asiantuntijaa ja selvitti, millaisesta eläimestä on kyse ja millaisen tien se on kulkenut Suomeen. Haastateltavina olivat Luonnonvarakeskuksen metsäeläintieteen emeritusprofessori Heikki Henttonen ja Helsingin yliopiston yliopistonlehtori ja paleontologi Suvi Viranta-Kovanen.

Sakaali on kaikkiruokainen selviytyjä.

Heikki Henttonen kuvailee kultasakaalia kaikkiruokaiseksi opportunistiksi.

– Se sopeutuu hyvin uusiin elinympäristöihin, ja juuri siksi se menestyy. Esimerkiksi kauriin vasat ja rusakot ovat sille sopivan kokoista saalista, mutta yhtä lailla sille kelpaavat jyrsijät, sammakonpoikaset ja isompien petojen tappamien saaliiden jätteet.

Myös susi on opportunisti, mutta sakaali on pienempi peto. Toisin kuin sudet, sakaalit eivät Henttosen mukaan jahtaa emojaan seuraavien lajien, kuten hirvien, vasoja. Ne iskevät hampaansa mieluummin kauriiden ja peurojen vasoihin, joiden emot piilottavat poikasensa poissa ollessaan. Suden tavoin sakaali muodostaa reviirin, jolla se saalistaa pareittain tai laumassa.

Kultasakaalin elintavoista saatiin uutta tietoa Unkarissa vuonna 2017 julkaistussa tutkimuksessa. Siinä Zsuzsiksi ristitty nuori sakaalinaaras pannoitettiin ja sen liikkeitä seurattiin 238 päivän ajan vuosina 2013–2014.

Kävi ilmi, että eläin liikkui 12 päivässä yli 200 kilometrin matkan lähdettyään synnyinreviiriltään perustamaan omaa reviiriään. Vaelluksellaan se ylitti kaksi moottoriteitä ja liikkui asutuskeskusten liepeillä.

Zsuzsi oli kuitenkin ihmiselle näkymätön, sillä se liikkui enimmäkseen öisin. Tämä on kultasakaalille tyypillistä ja selittää sitä, että sen levittäytyminen tulee usein yllätyksenä.

Kultasakaali on Viranta-Kovasen mukaan ”jääkausien lapsi”. Kultasakaali kehittyi omaksi lajikseen Aasiassa jääkausiajalla, jolloin eläimistö oli jatkuvassa muutoksessa. Selviytyminen on sen geeneissä.

Ihmisen toiminta levitti sakaalin Suomeen.

Henttonen ja Viranta-Kovanen sanovat, että yksistään ilmastonmuutos ja lyhenevät talvet eivät selitä kultasakaalin tuloa Suomeen.

Vuosikymmeniä jatkunut susivaino teki Euroopassa tilaa pienelle ja ketterälle pedolle. Entisen Neuvostoliiton maissa toimineet kolhoosit eli yhteistoimintatilat olivat sakaalille kuin noutopöytä: teurasjätteitä ja muuta ravintoa oli helposti saatavilla.

Henttonen spekuloi, että toisaalta myös Neuvostoliiton romahdus saattoi edesauttaa sakaalin leviämistä.

– Vanhoja viljelysmaita pusikoitui laajalti ja niitä metsitettiin. Ympäristö muuttui kauriseläimille edulliseksi, mikä saattoi houkutella myös sakaaleja.

Suomessa havaittujen sakaalien reittiä Suomeen ei tiedetä. Henttonen pitää todennäköisenä, että laji on tullut Suomeen Pietarin kautta pitkin Karjalankannasta.

– Varmuudella tiedetään, että Pietarin eteläpuolella on ammuttu sakaali 11 vuotta sitten, joten voisi olettaa, että se koukkaisi sitä kautta.

Ihminen on siis omalla toiminnallaan vaikuttanut siihen, että sakaali on vuosikymmenten saatossa löytänyt sopivia elinalueita yhä pohjoisemmasta.

Sakaalin ei tiedetä käyneen ihmisen kimppuun.

Henttonen ei tiedä sakaalin käyneen koskaan suoraan ihmisen kimppuun. Suurimman uhan ihmiselle se muodostaa taudinkantajana.

Muiden koiraeläinten tavoin sakaali voi kantaa rabiesta eli vesikauhua ja myyräekinokokkia eli heisimatoa. Molemmat voivat tarttua ihmiseen ja olla hengenvaarallisia.

– Keski-Euroopassa tauti on vaikuttanut siihen, että metsämarjoja vältetään laittamasta suoraan suuhun, vaan ne keitetään ensin, Henttonen kertoo.

Yhteyttä metsämarjojen ja tartunnan välillä ei kuitenkaan Henttosen mukaan tunneta. Tavallisimmin myyräekinokokki tarttuu ihmiseen lemmikkikoiran ulosteista.

Vesikauhu puolestaan leviää lajista toiseen pureman välityksellä. Henttosen mukaan tauti häviää, jos koiraeläin ei löydä tarpeeksi nopeasti toista eläintä, yleensä lajitoveria, jota purra.

– Jos ketun ja supikoiran lisäksi Suomen luontoon tulee yksi runsaslukuinen koiraeläin lisää, sitä vaikeampaa on rabieksen torjuminen.

Tällä hetkellä vesikauhua tai myyräekinokokkia ei tiedetä esiintyvän Suomessa.

Sakaali voi sopeutua Suomen oloihin.

Viranta-Kovasen mukaan sakaali kykenee sopeutumaan uuteen ympäristöön nopeasti, jopa muutamissa sukupolvissa.

– Populaatiossa voi tapahtua yllättävän nopeita muutoksia, jotka auttavat lajia selviytymään. Suomessa tämä voisi tarkoittaa, että sakaalille kasvaa paksumpi turkki ja isommat tassut ja yksilöistä tulee kaiken kaikkiaan kookkaampia.

Kyse on luonnonvalinnasta. Yksinkertaisimmillaan tämä voi tarkoittaa, että Suomen oloissa parhaiten pärjäävät pennut selviytyvät ja siirtävät aikanaan geeninsä eteenpäin.

Sakaalin sopeutumiskykyä koettelee Suomessa lumisuus. Eläimen pärjääminen paksussa hangessa on tutkijoille vielä arvoitus.

– Ennustettavissa on, että Viron tapaan sakaali viihtyy Suomessakin rannikkoalueilla, missä on vähän lunta ja paljon ravintoa, Henttonen sanoo.

Henttonen ei usko, että sakaali olisi ”ilmestyskirjan pedon” kaltainen tuholainen muille lajeille Suomen luonnossa. Syynä on juuri eläimen opportunistinen luonne – se syö tasaisesti kaikkea sammakoista ja myyristä kauriisiin.

– En kiellä, etteikö paikallisia vaikutuksia olisi esimerkiksi kauriiden ja valkohäntäpeurojen kantoihin tai vesilintujen pesintään. Mutta jos sakaalipopulaatio Suomessa kasvaisikin, uskon, että se tapahtuisi niin hitaasti, ettei vaikutuksia edes huomattaisi, Henttonen sanoo.

Hän huomauttaa, että ilmastonmuutoksen vuoksi moni muukin asia luonnossa ehtii muuttua siinä ajassa, kun sakaali yleistyy Suomessa.

– En pidä sakaalia uhkana luonnon monimuotoisuudelle. Enemmän olen huolissani sen kantamista taudeista.