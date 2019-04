Saksalaisyhtiö hahmottelee Multian erämaihin jopa 200 miljoonan euron tuulipuistoa, kunnanjohtaja innoissaan – tällaiset olisivat voimaloiden jättimäiset kiinteistöverot

Saksalaistaustainen uusiutuvan energian yhtiö Energiequelle Oy suunnittelee mittavan tuulipuiston rakentamista Multian Nikaraan. Alustavien kaavailujen mukaan erämaametsiin nousisi 20–40 voimalaa noin 2 000 hehtaarin alueelle. Investoinnin arvo olisi 80–200 miljoonaa euroa.

Multialla keskiviikkoiltana pidetyssä esittelytilaisuudessa riitti monikymmenpäisellä yleisöllä kysymyksiä hanketta vetävälle Energiequellen projektipäällikölle Atte Lohmanille. Ilmassa kihisi kiinnostusta ja innostusta. Kunnanjohtaja Noora Pajari kuvasi hanketta ”äärimmäisen mielenkiintoiseksi” ja paljasti ”toivovansa sydämestään, että se toteutuu".

Nikaran seutu on merenpinnasta laskettuna koko keskisen ja eteläisen Suomen korkeinta aluetta. Osa voimaloistakin nousisi noin 250-metrisille mäkikohdille. Voimalat olisivat teholtaan 4–5-megawattisia, niiden lavat hipoisivat yläasennossa taivasta 250 metriin. Jokainen niistä jauhaisi kunnalle kiinteistöveroa 30 000 euroa vuodessa – yhteensä siis 600 000–1,2 miljoonaa euroa.

– Alueen maiden pääomistaja on UPM, toinen iso omistaja Finsilva, ja lisäksi on yksittäisiä maanomistajia. UPM:n ja Finsilvan kanssa on tehty maanvuokrasopimukset, Puolustusvoimilta on saatu myönteinen lausunto ja Trafilta lentoestelupa, taustoitti Lohman.

Muttana matkassa on lähellä aluetta oleva uhanalaisen päiväpetolinnun reviiri. Linnun laji ja paikka ovat salaisia, mutta Lohmanin mukaan tilanteen seuranta on aloitettu ja jatkuu vuoden verran. Vasta sen jälkeen alkavat muut luontoselvitykset ja luvitusprosessi.

– Jos kaikki menee aivan nappiin – eli esimerkiksi ympäristövaikutusten arvioinnit ja rakennusluvat sujuvat – voisi rakentaminen alkaa noin kolmen vuoden päästä ja kestää vuoden. Olemme kuitenkin varautuneet siihen, että aikaa toiminnan käynnistymiseen kuluu 5–6 vuotta.

Lohman totesi sähköverkkoratkaisun olevan yksi suurimmista eteen tulevista kysymyksistä. Lähellä aluetta kulkee voimalinja, mutta ainakin sähköasema puistolle on rakennettava. Jotta sähköaseman teko kannattaisi, on voimaloita oltava vähintään 15–20.

Vuonna 1997 perustettu Energiequelle on rakentanut yli 700 tuulivoimalaa. Suomessa sillä on hankkeita Pyhäjoella, Soinissa, Maalahdessa, Ylitorniolla, Kalajoella ja Siikajoella.

– Etsimme hankkeille sijoittajiksi ulkopuoliset investorit, mutta pysymme mukana niin, että hoidamme voimaloiden valmistuttuakin esimerkiksi niiden hallinnoinnin.

Yleisötilaisuudessa käytiin läpi muun muassa teiden rakentaminen tuulipuistoon, metsästys- ja marjastusmahdollisuuksien jatkumiset, desibelialueiden kattavuudet ja muuttolintujen reitit. Vallalla ollut henki kiteytyi sellaisiin kommentteihin kuin ”suuressa kuvassa kuulostaa mahtavalta” ja ”tämä on tulevaisuuden suuri haaste”.

Kunnan ja yhtiön edustajat taas lupasivat kutsua kansaa koolle aina, kun hankkeesta on jotain uutta kerrottavaa.