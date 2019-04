Salaisen tiedustelun valvoja selviää vasta vaalien jälkeen

Uutta tiedusteluvalvontavaltuutettua ei saada valittua ennen sunnuntain eduskuntavaaleja niin kuin alun perin oli pyrkimys. Oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen sanoo esityksen ennättävän valtioneuvostoon todennäköisimmin vaalien jälkeisellä tai sitä seuraavalla viikolla.

– Prosessissa meni kaikkiaan kauemmin kuin odotimme. Tässä oli toimitusministeristön tulo ja se, että valinta edellyttää myös laajan turvallisuusselvityksen tekemistä. Ne ja niiden aikataulut eivät ole kiinni meistä. Mitään kitkaa prosessissa ei ole, Timonen sanoo.

Tiedusteluvalvontavaltuutetun virkaa haki yhdeksän ihmistä. Valtuutetun virassa korostuu ei-poliittinen valvonta, joten myös toimitusministeristö voi nimityksen tehdä.

Tiedusteluvalvontavaltuutettu toimii tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä ja hänen tulee olla viranhoidossaan itsenäinen ja riippumaton. Hän valvoo tiedustelutoiminnan lainmukaisuutta ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa. Valtuutettu valitaan viideksi vuodeksi kerrallaan.

Tiedusteluvalvontavaltuutetulla on pääsy Supon ja sotilastiedustelun salaisimpiin tietoihin ja tiedustelumenetelmiin.

Tiedusteluvalvontavaltuutetun virka liittyy tiedustelulakeihin, jotka eduskunta hyväksyi sekä siviili- että sotilastiedustelua koskevien lakien osalta maaliskuun 11. päivänä.

Lakien voimaantulo edellyttää, että laillisuusvalvonta on kunnossa eli että tiedusteluvalvontavaltuutettu on aloittanut tehtävänsä. Lait voivat astua voimaan sen jälkeen, kun presidentti on vahvistanut ne.