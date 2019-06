Salama iski kuivaan kangasmetsään – reilu hehtaari maastoa paloi Keuruulla

Ilmeisesti salaman iskusta syttynyt tulipalo poltti maastoa reilun hehtaarin männikköä kasvassa kangasmetsässä Kukkamon kylällä Keuruun ja Multian välillä iltapäivällä juhannusaattona.

Aluella ei ole asutusta eikä palolla ollut vaaraa levitä rakennuksiin.

– Ihan tarkkaa tietoa syttymisajasta ei ole. Noin puolen kilometrin päässä alatuulen puolella on talo, jonka asukkaat olivat haistaneet ilmassa savua ja arvelleet, että nyt on jotain isompaa. He soittivat palokunnan paikalle, Keski-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Matti Palosaari kertoi.

Ilmoitus maastopalosta tuli puoli neljän aikaan perjantaina iltapäivällä.

Pelastuslaitos sai maastopalon nopeasti hallintaan ja jatkoi sammuttamista useamman tunnin iltaan asti.

– Ilmeisesti täällä ei ole satanut yhtään, sen verran kuivaa täällä on, Palosaari kertoi palopaikalta.

Ukkoskuuro lienee liikkunut alueella, sillä samaan aikaan Uuraisilla iski salama koivuun ja poltti maastoa noin neliön verran. Keski-Suomen pelastuslaitoksen Uuraisten yksikkö kävi paikalla sammuttamassa ja varmistamassa, ettei palo pääse leviämään enempää.