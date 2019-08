Samaa työtä eri ehdoilla – ammatillisten opettajien uusi työehtosopimus saattaa olla osin lainvastainen

Ammatillisten opettajien uusi työehtosopimus saattaa olla osin lainvastainen. Näin voi tulkita Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) työsuojelutarkastajan raporttia.

Tarkastaja näkee tarkastuskertomuksessa, että Stadin ammatti- ja aikuisopistossa samaa työtä tekeviä opettajia koskevat eri työehdot. Tämä on lainvastaista.

Osapuolten mukaan ehdot ovat peräisin uuden työehtosopimuksen siirtymäsäännöksestä. Valituksen tehnyt opettaja Pauli Valo korostaa kritisoivansa nimenomaan sopimusta eikä työnantajaansa.

– Työnantaja noudattaa Opettajien ammattijärjestö OAJ:n ja Kuntatyönantajat KT:n tekemää työehtosopimusta. Mielestäni tässä nyt todetaan, että sopimus ei ole tasapuolinen.

OAJ:n ja KT:n mukaan raportti on monitulkintainen ja sisältää asiavirheitä. Uutissuomalainen ei tavoittanut tarkastajaa selventämään sisältöä.

Kaksi ongelmaa

Tarkastaja antoi Helsingin kaupungille toimintaohjeen kahdesta asiasta: Aikuiskoulutuskeskuksissa työskennelleillä on vapaajaksoja 10 viikkoa vuodessa ja nuorisopuolelta siirtyneillä sekä uusilla opettajilla 12 viikkoa. Aikuiskoulutuksesta siirtyneillä on työehtosopimuksen mukaan oikeus tehdä vähintään 17 prosenttia työstään sitomattomana: työnteon ajan ja paikan saa valita itse. Nuorisopuolelta siirtyneillä vastaava oikeus on 25 prosenttia.

Tarkastuksen kohteena olleen Helsingin kaupungin on tarkastuskertomuksen mukaan "selvitettävä ja arvioitava tasapuoliseen kohteluun liittyviä siirtymäsäännöksiä" ja niiden aiheuttamia eroja opettajien välillä, vaikka säännöksistä ovatkin sopineet työmarkkinajärjestöt.

Helsingin kaupunki katsoo noudattaneensa sopimusta. Se aikookin olla yhteydessä työmarkkinaosapuoliin, kertoo palvelussuhdepäällikkö Tarja Malmivirta.

Ehkä jopa eläkeikään saakka

Siirtymäsäännös koskee opettajaa niin kauan kuin tämä on samassa tehtävässä kuin sopimuksen voimaantullessa – eli mahdollisesti jopa eläkeikään saakka.

– Minä ja osa porukasta emme tule koskaan saavuttamaan samaa kuin muilla on, sanoo Pauli Valo.

Siirtymäsäännöksen tarkoitus on helpottaa työn järjestelyä, kertoo Kuntatyönantaja KT:n neuvottelupäällikkö Hannu Freund. Hänen mukaansa siirtymäsäännöksiä tarvitaan, jotta työnantajat ehtivät sopeutua muutokseen.

Freundin mukaan samaakin ainetta opettavilla voi olla myös jatkossa eri sitomattoman työn prosentit muun muassa erilaisten työtapojen takia.

– Tällöin ei ole kyse samoista tehtävistä.

Samaa tehtäväsisältöä tekevillä sitomattoman työajan osuuden on sopimuksen mukaan oltava kaikilla yhtä suuri.

"Avi ei nähnyt isoa kuvaa"

Tarkastuskertomuksessa on sekä Freundin että OAJ:n neuvottelujohtajan Petri Lindroosin mukaan asiavirheitä opettajien työehtosopimusten muutoksesta.

– Sen lisäksi, että siinä on virheellisyyksiä, avi ei ole nähnyt isoa kuvaa eli sitä, että tässä on nimenomaan yhdenmukaistettu hyvin erilaiset palvelussuhteen ehdot. Sopimukseen on jäänyt vain muutama yksityiskohta, joita ei vielä pystytty yhdenmukaistamaan, Freund sanoo.

Freundin mukaan vastaavia siirtymäsäännöksiä on tehty työmarkkinoilla ”aina”, KT:nkin sopimuksissa kymmeniä vuosia.

– Muuten olisi käytännössä mahdotonta tehdä isoja muutoksia.

Nyt järjestöt pohtivat, miten asiassa etenevät. Ainakin ne aikovat olla yhteydessä työsuojeluun.

Myös Pauli Valo pohtii, viekö asiaa eteenpäin esimerkiksi tuomioistuimeen.

– Nyt, kun arki alkaa, pitää pohdiskella, mitä tässä tehdään. Täytyy kuitenkin vähän pohtia myös realiteetteja.