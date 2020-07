Sammutustyöt Stora Enson Varkauden-tehtaalla kestävät pitkälle iltaan – savua voi kulkeutua asuinalueille

Stora Enson tehtaalla Ahlströminkadulla Varkaudessa syttyneen tulipalon sammutustyöt kestävät pitkälle lauantai-iltaan, mahdollisesti yöhön asti, Pohjois-Savon pelastuslaitokselta kerrotaan.

– Sammutustoiminta on käynnissä. Palo on saatu rajattua, mutta tällä hetkellä haasteena on, että savunmuodostus lisääntyy, sanoo päivystävä palomestari Mikko Hynninen.

Palossa ei pelastuslaitoksen mukaan ole sattunut henkilövahinkoja, eikä siitä tällä hetkellä aiheudu vaaraa ympäristön asukkaille.

Savu kulkeutuu asutusalueita kohti, ja pelastuslaitos tviittasi asiasta puoli seitsemän jälkeen illalla asiasta, mutta Hynnisen mukaan varsinaista vaaratiedotetta ei ole tarvinnut antaa.

– Mikäli savua ajautuu asuntoalueelle kehotetaan väestöä poistumaan savun vaikutusalueelta tai suojautumaan sisätiloihin sekä pysäyttämään rakennusten ilmastointi, tviitissä varoitettiin.

Tulessa jätepuuta

Pelastuslaitoksen mukaan tulessa on tehtaan alueella olevia hakekasoja noin 1,5 hehtaarin alueella. Hakekasat ovat noin kymmenen metrin korkuisia.

– Ne ovat varsin hankalia sammutettavia, palomestari Petteri Lintunen kertoi aiemmin päivällä.

Stora Enson viestinnästä tarkennetaan, että tulipalo on puukentän jätepuukasoilla. Suuret sellunkeittoon menevät hakekasat eivät ole tulessa.

Stora Enson Varkauden-tehdas sijaitsee kaupungin keskustassa. Tehtaalla valmistetaan aaltopahvin raaka-ainetta ja sellua. Tehdas työllistää 185 henkilöä.

Kohteessa on edelleen yli kymmenen pelastuslaitoksen yksikköä sekä Pohjois- että Etelä-Savosta.

Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta aamulla kello 9.55.