Sanailu Natosta aloitti puheenjohtajatentin Porissa, turvapaikkapolitiikka lisäsi kierroksia

SuomiAreenan puheenjohtajatentissä Porissa päästiin heti nokittelun makuun, kun tilaisuutta aloiteltiin Helsingin eilisen presidenttitapaamisen kommentoinnilla. Sanailun aiheeksi nousi Nato.

Helsingin Sanomien tuoreessa kannatusmittauksessa kärkipaikkaa pitävän SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoi mahdollisen Nato-jäsenyyden olevan Suomelle pragmaattinen kysymys, jossa Suomi voi tehdä päätöksensä itsenäiseksi.

Perussuomalaisten Jussi Halla-ahon mukaan Suomen valinnanvapauden korostaminen on osin itsepetosta, sillä käytännössä jäsenyys edellyttäisi myös muiden jäsenvaltioiden hyväksyntää.

Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien huippukokouksen järjestämistä Suomessa kaikkien yhdeksän eduskuntapuolueen puheenjohtajat pitivät hyvänä asiana.

EU:n kiristyvä turvapaikkapolitiikka johti heti väittelyyn tentissä.

Vasemmistoliiton Li Anderssonin mukaan vastuu turvapaikanhakijoiden vastaanotosta on kaatunut liikaa eteläisen Euroopan maille. EU ei kuitenkaan voi siirtää vastuutaan turvapaikanhakijoista omien rajojensa ulkopuolelle.

Hallituspuolue sinisten Sampo Terho lausui, ettei EU ole siirtämässä pois vastuutaan, ainoastaan prosessin.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi unionin keskittyvän nyt siirtolaisuuden juurisyiden hoitoon esimerkiksi Afrikan mantereella ja ilmastonmuutoksen torjunnassa ja sai heti kimppuunsa vihreiden Touko Aallon. Tämä muistutti hallituksen leikanneen nimenomaan kehitysyhteistyöstä.

Halla-ahon mukaan EU tekee nyt tiukennuksia, jotka sen olisi pitänyt tehdä jo vuonna 2015. Halla-ahon mukaan siirtolaisuus Eurooppaan ei ole yhden vuoden ilmiö vaan laaja megatrendi.

Sipilä myönsi, että keskustan kannatus huolestuttaa

Keskustelussa käsiteltiin myös puolueiden kannatuslukuja. Pääministeri Sipilä myönsi, että keskustan laskeva kannatus huolestuttaa. Sipilän mukaan tulevaa vaalitulosta enemmän huolta aiheuttaa kuitenkin se, saako nykyhallitus täytettyä lupaamansa tavoitteet.

Sipilän johtaman keskustan kannatus oli edelleen alamäessä Helsingin Sanomien tuoreessa gallupissa.

Kannatusmittauksen kärjessä olevan SDP:n Antti Rinteen mukaan puolueessa ei vielä jaella ministerisalkkuja.

Mittauksena toisena oleva kokoomuksen Petteri Orpo nokitti sanomalla olevansa huolissaan SDP mahdollisesti kalliiksi tulevista vaalilupauksista, jos puolue pääsee tulevaan hallitukseen.

Vasemmistoliiton Li Andersson puolestaan muistutti, että nykyhallituksen on syytä pohtia, miksi oppositiopuolueiden kannatus nousee. Hänen mukaansa syynä on se, että hallitus on keskittynyt esimerkiksi hyvätuloisia suosiviin veronkevennyksiin.