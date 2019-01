Sanna Marin: Kokoomus ei ole SDP:lle sen mieluisampi hallituskumppani kuin SDP kokoomukselle

Kokoomus on Suomen sosiaalidemokraattiselle puolueelle (SDP) yhtä epämieluisa hallituskumppani kuin SDP kokoomukselle, arvioi puolueen varapuheenjohtaja Sanna Marin Uutissuomalaiselle.

– Tunnen kenttäväkemme ajatukset tästä aiheesta aika hyvin. Voisin arvioida, että kokoomus ei varmasti ole meille erityisen mieleinen kumppani.

Iltalehden tänään julkaisemassa kyselyssä vain noin 13 prosenttia kokoomuseliitistä haluaisi puolueen olevan samassa hallituksessa SDP:n kanssa. Loput toivovat hallitusyhteistyön jatkamista keskustan kanssa.

Tulos ei yllätä Marinia.

– Meillä on erilaiset arvot, erilaiset tavoitteet yhteiskunnassa sekä erilaiset näkemykset siitä, miten politiikkaa pitäisi Suomessa tehdä ja mihin suuntaan Suomea viedä. Toinen huomio on, että istuva hallitus on tehnyt erittäin oikeistolaista politiikkaa ja tämä on selvästi ollut kokoomuksen mieleen.

Marin toteaa, että seuraava hallitus muodostuu lopulta vaalituloksen ja hallitusneuvotteluiden perusteella. SDP:n ensisijainen tavoite on olla vetämässä neuvotteluita.

– Tässä vaiheessa ei ole poissuljettu eri hallituskumppaneita.

Kansa haluaisi tietää hallituspohjasta etukäteen

Kansan enemmistö toivoo, että puolueet ottaisivat jo ennen vaaleja kantaa mahdollisiin hallituspohjiin, selviää tänään julkaistusta Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämästä kyselytutkimuksesta. Lähes kaksi kolmesta suomalaisesta näkee, että puolueiden tulisi ennen vaaleja ilmoittaa tavoittelemansa hallituspohja, jotta äänestäjillä olisi mahdollisuus vaikuttaa maan tulevan hallituksen koostumukseen.

Sanna Marin ymmärtää vastaajien mielipiteen.

– Olen jo aiemmin esittänyt, että puolueet voisivat antaa äänestäjille arvion siitä, minkä muiden puolueiden kanssa omat tavoitteet toteutuisivat varmimmin. Näen aika selvästi sen, että nykyisistä oppositiopuolueista esimerkiksi vihreät ja vasemmistoliitto ovat varmasti sellaisia kumppaneita, joiden kanssa voitaisiin tehdä arvopohjaisesti hyvää yhteistyötä.

Marin ei kuitenkaan haluaisi siirtyä Ruotsin mallin kaltaiseen blokkivaaliin, jossa hallitus pyritään muodostamaan jo ennen vaaleja tiedossa olevista puolueiden ryhmittymistä.

Hallituspohjan ennustaminen Suomessa vaikeaa

Politiikan tutkija Sami Borg Tampereen yliopistosta pitää hyvänä nykymallia, jossa ensin katsotaan vaalitulos ja aletaan sitten hakea enemmistöhallitusta.

– Olisi hurjan suuri muutos meikäläiseen systeemiin, jos lähdettäisiin vanhaan ruotsalaiseen blokkipolitiikan malliin. Eihän se Ruotsissakaan enää toimi.

Borgin mukaan äänestäjien "kuluttajansuojan" kannalta olisi periaatteessa hyvä, jos he tietäisivät nykyistä paremmin, millaista politiikkaa ääni tietylle puolueelle tarkoittaisi. Hallituspohjan ennustaminen on Suomessa kuitenkin vaikeaa, sillä täällä muutama puolue kamppailee melko tasaväkisesti suurimman puolueen asemasta.

– Meillä Suomessa on ikään kuin tyydyttävä olemassa olevaan tilanteeseen, että emme voi etukäteen kovin tarkasti tietää, mitkä puolueet ovat hallituksessa.

Borgin mielestä suomalaiset puolueet ovat aina pystyneet varsin hyvään yhteistyöhön, kun suuret puolueet ovat kukin vuorollaan olleet vetovastuussa ja muodostaneet enemmistöhallituksen toisen suuren puolueen kanssa.

– Perussuomalaisten kannatus on ollut tällä vuosikymmenellä sen verran korkealla, että se on vähän sekoittanut aika vakiintunutta kolmen suurimman puolueen asetelmaa. Katsotaan, miten käy näissä vaaleissa, hän kuitenkin sanoo.