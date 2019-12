Sanna Marinista tulee Suomen seuraava pääministeri, Antti Rinteestä eduskunnan varapuhemies – näin SDP pyöräytti ministerirulettia

Suomen pääministeriksi on nousemassa SDP:n varapuheenjohtaja ja liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin. Hänestä tuli pääministeriehdokas, kun hän voitti täpärästi äänin 32–29 vastaehdokkaansa, eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin puoluevaltuuston äänestyksessä sunnuntai-iltana.

Samalla puoluevaltuusto valitsi SDP:n ministeriehdokkaita. Marinin salkun ottaisi Timo Harakka, jolla on tällä hetkellä työministerin salkku, ja työministerin tehtävät ottaisi Tuula Haatainen. Eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen salkku vahvistuisi omistajaohjauksella, ja Sirpa Paatero tekisi paluun hallitukseen ja ottaisi kuntaministerin tehtävät. Pääministeritehtävän jättänyttä Antti Rinnettä ehdotetaan Haataiselta jääneeseen varapuhemiehen rooliin.

Marin, 34, kommentoi medialle heti valintansa jälkeen, että ensi töikseen pääministerinä hän kutsuu hallituspuolueet koolle ja käy tilanteen läpi.

– Meillä on paljon työtä tehtävänä luottamuksen rakentamiseksi. Meillä on kuitenkin yhteinen hallitusohjelma, johon olemme sitoutuneet. Se on se liima, joka hallitusta sitoo ja vie eteenpäin, Marin sanoi.

SDP:n pääministeriehdokkaaksi valittu Sanna Marin sai onnitteluhalauksen vastaehdokkaalta Antti Lindtmanilta. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Eduskunnan on määrä äänestää uudesta pääministeristä tiistaina. Marinista tulee Suomen nuorin pääministeri ja kolmas naispuolinen pääministeri. Helsingin Sanomien mukaan hänestä tulee samalla koko maailman nuorin istuva pääministeri.

Tuleva pääministeri antoi kiitosta kilpakumppanilleen ja sanoi arvostavansa sitä, että tämä laittoi itsensä likoon. Marin sanoi allekirjoittavansa Lindtmanin sanat, joiden mukaan työtä jatketaan yhdessä ja entistä vahvempana.

Lindtman naurahti täpärästi päättyneen äänestyksen jälkeen tietävänsä nyt, miltä Mietaan Jussista (Juha Mieto) tuntui. Hän sanoi jatkavansa eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja antavansa Marinille täyden tukensa.

– Sanna, sinusta tulee upea pääministeri, hän totesi.

"Harkitseva ja älykäs"

Puoluevaltuustolle ennen äänestystä pitämässään puheessa Marin kävi muun muassa läpi tukalaa poliittista tilannetta.

– Työmarkkinatilanne on hyvin vaikea, huomenna satatuhatta ihmistä on lakossa. Ulkoministeriössä kuohuu. Hallituksen rivit on saatava suoriksi, luottamus ja toimintakyky on palautettava.

– Hyvät toverit, minä olen tilanteen tasalla, Marin vakuutti.

Marin on toiminut kansanedustajana vuodesta 2015. Puolueen varapuheenjohtajana hän johti SDP:tä vaalikeväänä puheenjohtaja Rinteen sairausloman ajan. Marin itse keräsi vaaleissa noin 19 000 ääntä Pirkanmaan vaalipiiristä.

Marinia tukevissa kannatuspuheenvuoroissa valtuutetut muistuttivat, että Marin on kansan suosikki kaikissa ikäryhmissä ja hän on ollut aina lojaali SDP:n kenttäväelle.

Tukea herui myös väistyneeltä pääministeriltä. Rinne kertoi Ylen haastattelussa, ettei aio asettua ehdolle SDP:n puheenjohtajaksi ensi kesän puoluekokouksessa. Hän sanoi tukevansa Marinia täysimääräisesti.

Keskustan mahdolliset ministerikierrot maanantaina

Sunnuntaina juostiin läpi hallitustunnustelut ja -neuvottelut pikavauhtia pääministerin tehtävästä aiemmin eronneen Rinteen johdolla. Uutta hallitusta ryhtyvät odotetusti muodostamaan SDP:n lisäksi keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP.

Keskusta vahvisti jo sunnuntai-iltana lähtevänsä mukaan hallitukseen. Maanantaiaamuna puolueen on määrä pohtia mahdollisia ministerikierrätyksiä. Suurin kiinnostus kohdistuu siihen, ottaako puolueen puheenjohtaja, elinkeinoministeri Katri Kulmuni valtiovarainministerin salkun tässä yhteydessä. Se on painavin keskustan salkuista.

SDP:n puoluevaltuuston ehdotukset puolueen ministereiksi

Pääministeri Sanna Marin

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen

Työministeri Tuula Haatainen

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka

Kuntaministeri Sirpa Paatero

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Skinnari