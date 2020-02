Sanoma ostaa Alma Median sanomalehdet Aamulehden ja Satakunnan Kansan – "Aamulehdessä voi jatkossa olla jokin Helsingin Sanomien artikkeli, mutta se on Aamulehden päätoimittajan päätös"

Alma Media myy alueellisen media- ja painoliiketoiminnan Sanoma Media Finlandille 115 miljoonalla eurolla. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää.

Kaupassa Sanomalle siirtyy Alma Media Kustannus, joka kustantaa Aamulehteä ja Satakunnan Kansaa sekä kolmeatoista pienempää lehteä Pirkanmaalla sekä Länsi- ja Keski-Suomessa. Kauppaan kuuluu myös painopalveluja tarjoava Alma Manu -yhtiö.

– Keskeinen viestimme on, että tämä ei muuta Aamulehden ja Satakunnan Kansan paikallista identiteettiä, vaan alueelliset lehdet keskittyvät alueensa asukkaisiin. Sanoman sisälläkin Helsingin Sanomilla on erilainen ääni kuin Ilta-Sanomilla, samalla tavalla Satakunnan Kansalla on erilainen sisältö ja ääni kuin Aamulehdellä, Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven sanoo STT:lle.

Hankittavissa liiketoiminnoissa työskentelee 365 työntekijää. Työntekijät siirtyvät liiketoiminnan mukana Sanoman palvelukseen, kun kauppa on saatettu loppuun. Sanoma arvioi kaupan toteutuvan tämän vuoden aikana.

Duinhovenin mukaan Alma Medialta ostettavissa lehdissä voi jatkossa olla sisältöjä muista Sanoman medioista.

– Aamulehdessä voi jatkossa olla jokin Helsingin Sanomien artikkeli, mutta se on Aamulehden päätoimittajan päätös. Jos hän päättää käyttää hyvän artikkelin, se toimii samalla tavalla kuin nyt Alman lehdissä Iltalehti ja Aamulehti tekevät yhteistyötä, eli saattavat käyttää toisiltaan artikkelin rungon tai koko artikkelin, Duinhoven sanoo.

Hän pitää kuitenkin turhana huolta, että lehdet alkaisivat liikaa muistuttaa toisiaan.

– Huoli on siinä mielessä turha, että suosituimmat artikkelit Aamulehdessä ovat alueellisia ja siksi lehden lukijat lukevat Aamulehteä eikä Helsingin Sanomia. Ei se olisi järkevää Sanomallekaan, koska miksi lukijat ostaisivat Aamulehden täynnä Helsingin Sanomien sisältöä.

Toimitukset jatkavat itsenäisinä päätoimittajiensa johdolla

Sanoman mukaan yrityskauppa on merkittävä investointi kotimaisen ja digitaalisen journalismin tulevaisuuteen.

– Journalistisen riippumattomuuden varmistaminen myös jatkossa on yrityskaupan keskeinen osa: toimitukset ja uutisbrändit jatkavat itsenäisinä omien päätoimittajiensa johdolla, Sanoma kertoo tiedotteessa.

Duinhovenin mukaan kotimainen media ei enää kilpaile vain keskenään, joten keskustelussa median itsenäisyydestä pitää vertailua tehdä rajojen yli.

– Kansainvälisistä kilpailijoista Facebook ottaa ihmisten ajan ja Google mainosrahan, jos pysymme erillään. Emme silloin pystyisi kilpailemaan näiden pelaajien kanssa, jotka skaalautuvat 150 maahan.

Sanoman mukaan kauppa parantaa yhteisten toimintojen tehokkuutta ja mahdollistaa välttämättömät investoinnit digitaaliseen kehitykseen. Duinhoven sanoo Helsingin Sanomat esimerkkinä tilaajamäärän kasvusta, sillä lehti on digitilaajien avulla onnistunut kolmena perättäisenä vuotena kasvattamaan kokonaistilaajamääräänsä.

– Tulevaisuudessakin mainosmarkkina on paineen alla, mutta samalla tilaajapuoli on nousussa. Voimme jakaa osaamisen, teknologian ja tukitoiminnot, joilla voimme luoda kannattavan tulevaisuuden riippumattomille uutisille Suomessa, Duinhoven sanoo.

Ostettavilla lehdillä oli viime vuoden lopussa yhteensä 190 000 tilausta. Noin 14 prosenttia tilauksista oli puhtaasti digitaalisia, kun vastaava osuus Helsingin Sanomilla on 27 prosenttia.

Alman mukaan kauppa vapauttaa resursseja muualle

Alma Median toimitusjohtajan Kai Telanteen mukaan kauppa vahvistaa Alman tasetta ja resursseja vapautuu "uusiin liiketoiminta-avauksiin sekä yritysjärjestelyihin".

– Tämä on looginen jatko meidän strategiallemme. Olemme vähentäneet painetun median osuutta jo pitemmän aikaa, Telanne kertoi STT:lle.

Alma Media on jo aiemmin luopunut muun muassa Lapin Kansan ja STT:n omistuksesta.

– Olemme keskittyneet digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen, Telanne sanoo.

Alma Medialle jää painettujen talouslehtien lisäksi Iltalehti. Telanteen mukaan Iltalehti on osa kansallista kuluttajamediaa, ja sitä Alma Media tulee jatkamaan. Hän arvioi, että Iltalehdellä on voimakas asema suomalaisessa digitaalisessa mediassa.

Aamulehdestä ja Satakunnan Kansasta luopuminen pudottaa Alma Median osuutta digitaalisesta mediasta pari prosenttia.

– Se ei muuta asiaa valtakunnan tasolla juuri mihinkään. Toki Pirkanmaalla ja Satakunnassa tilanne muuttuu, mutta kokonaisuuden kannalta aika vähän, Telanne arvioi.

Hän kertoo, että Alma Media tulee investoimaan valtakunnallisiin medioihin ja digitaalisiin palveluihin. Hänen mukaansa Alma Medialla on mielenkiintoisia suunnitelmia ammattikäyttäjien ja asiantuntijoiden palvelemiseksi sekä median että palvelujen osalta. Sama koskee kuluttajamediaa.

Telanteen mukaan Alma Media on Suomessa vahva erityisesti markkinapaikkaliiketoiminnassa, asumisessa, liikkumisessa ja työelämäpalveluissa. Näitä aiotaan vahvistaa.

– Jatkamme lisäksi kansainvälistymistä. Meillä on erittäin hyvät onnistumiset rekrytointiliiketoiminnan laajentamisessa itäiseen Keski-Eurooppaan.

STT:n roolista pitää keskustella

Sanoma Media Finland on STT:n enemmistöomistaja. Duinhovenin mukaan STT:n asemaa pitää miettiä ostetuissa lehdissä, jotka ovat luopuneet STT:n asiakkuudesta aiemmin ja käyttäneet Lännen Median sisältöä.

– Kaupan varmistuttua STT:n roolista näissä lehdissä pitää keskustella Alman, STT:n ja Lännen Median kanssa, tämä on epäilemättä tulevien kuukausien asia, Duinhoven sanoo.

Sanoman ja Alma Median kauppa tuli täytenä yllätyksenä työntekijöille, kertoo Alma Median maakuntalehtien pääluottamushenkilö Sari Sainio. Hänen mukaansa media-ala on ollut myllerryksessä pitkään, mutta näin iso fuusio suomalaisessa mediakentässä oli todella yllättävää.

Sanoman ja Alma Median osakkeet lähtivät reippaaseen nousuun Helsingin pörssissä sen jälkeen, kun yhtiöt kertoivat kaupasta.

Alma Media oli vajaan 7 prosentin ja Sanoma vajaan 6 prosentin nousussa noin tunti pörssi avautumisen jälkeen.