Sari Essayah puolueensa ehdokkaista: He eivät lähde kiipimään tai hakemaan poliittista virkapaikkaa vaan palvelevat lähimmäisiään

Puheenjohtaja Sari Essayahilla oli lauantaina Jyväskylän Kävelykadulla hyvä tunnelma.

– Koko aamun on ollut ihmisiä kuuntelemassa, ja alueelliset gallupit näyttävät, että olemme hyvinkin hakemassa Keski-Suomesta paikkaa. Toimi Kankaanniemen loikka aiheutti viime vaaleissa hämmennystä, mutta siitä on toivuttu. Nyt on revanssin paikka, sanoi Essayah.

Kansalle oli vaaliteltalla tarjolla kahvia ja viinereitä. Essayah viipyi paikalla kauan ja vastaili perusteellisesti juontaja Rami Sipilän kysymyksiin. Vaaliteemat näyttivät kiinnostavan.

– Ei malta lähteä pois, kuulosti todella hyvältä mitä hän puhui esimerkiksi vanhustenhoidosta ja koulutuksesta, sanoi Sirkka Ridansuu. Keskustan kävelylenkeillään hän on puolisonsa kanssa kiertänyt muidenkin puolueiden teltoilla kuuntelemassa.

Nimettömänä esiintyvällä herralla oli aie kysyä Essayahilta, miksi kristillisdemokraatit ei ole vaaliliitossa jonkun isomman puolueen kanssa, varsinkin kun listalla on Marika Visakorven kaltainen ääniharava.

Äänet ilman vaaliliittoa menevät hukkaan, mies arvioi

– Paikka saadaan kyllä ihan omalla porukalla. Keski-Suomessa on upea lista, ja eri puolilta maakuntaa pitää kerätä tasaisesti ääniä, Essayah vastasi.

Puheenjohtaja vakuutteli kuulijoitaan siitä, että kristillisdemokraattien ehdokkaat ovat turvallisia valintoja, aatteen ihmisiä.

– He eivät hae eduskuntaan päästäkseen kiipimään yhteiskunnassa tai hakemaan poliittista virkapaikkaa, vaan he haluavat palvella lähimmäisiään.

Paikalta bongattu saarijärveläinen ehdokas, varatuomari Arvo Kristiansson lähtee puolustamaan perinteisiä arvoja ja oikeudenmukaisuutta.

– Vanhusten- ja lastenhoito ovat tärkeitä, ja koulutukseen tehdyt leikkaukset pitää purkaa, koska ne aiheuttavat nuorten syrjäytymistä. Uskon, että minulla on annettavaa. Näyttää siltä, että kansanedustajiksi tarvitaan nyt lakimiehiä, hän sanoi.

Kuulovammaisten parissa johtotehtävissä työskennellyt kuhmoislainen Risto Ojala kertoi saaneensa kannustusta ehdokkaaksi lähdölle monelta taholta.

– En lähde valittamaan asioista, vaan parannan sitä mikä on hyvää, esimerkiksi peruskoulutusta ja erityisopetusta.

Essayahin puhe kesti kauan, ja listalla oli paljon asioita.

– Työ ja sosiaaliturva pitää sovittaa yhteen. Suomeen tarvitaan yrityksiä, jotka palkkaavat osatyökykyisiä. Hädänalaisia, kuten pakolaisleirien kiintiöpakolaisia pitää auttaa, muttei tule olla sinisilmäinen; on paljon tulijoita, joilla on väärät motiivit.

– Sotemallissa lähipalvelut pitää saada omasta kunnasta. Kasvava metsä, kotimainen ruoka ja energia ovat parhaita ekotekoja, Essayah sanoi.

– Ja vanhustenhoito on sydämenasiani. Hoivahenkilömitoituksen lisäksi tarvitaan laatukriteerit: ruokailu, hygienia, ulkoilu.

– Jos puolisot ovat eritasoisia hoidettavia, ei virkamies saa heitä erottaa eri laitoksiin. Ja palvelut turvataan nostamalla työllisyysaste 75:een ja edelleen 80 prosenttiin, hän totesi.