Sari Honkosesta Saarijärven Paavo – "En voisi kuvitella elämääni ilman musiikkia"

Saarijärven vuoden 2019 Paavoksi juhannuslauantaina valittu Sari Honkonen, 51, toteaa olevansa iloisen hämmentynyt ja yllättynyt valinnastaan.

– Kun katsoo taaksepäin, on aiemmin valittujen Paavojen joukko arvokas. Ja heidän joukossaan on useita sellaisia henkilöitä, joille itse saan olla kiitollinen vuosia jatkuneesta kannustamisesta ja tukemisesta monessa asiassa, Honkonen toteaa.

Saarijärvi-Seuran kriteereissä Paavon valintaan mainitaan muun muassa uupumaton ponnistelu kotikunnan hyväksi, Saarijärven nimen tunnetuksi tekeminen ja sosiaalinen mielenlaatu.

Honkosen kohdalla perustelut osuvat monenkin asian vuoksi kohdalleen. Mutta ennen kaikkea Honkonen tunnetaan urastaan musiikin parissa, niin soittajana kuin erilaisten kokoonpanojen luotsaajanakin.

– Muistan tarkasti sen lauantai-illan saunan jälkeen, kun löysin Anttilan postimyyntikuvastosta keltaisen pianohaitarin ja ilmoitin vanhemmilleni, että tuon minä haluan. Olin silloin 5-vuotias.

Sillä samaisella muovisella soittopelillä Honkonen aloitti soittotunnit Saarijärven kansalaisopistossa, mutta pian soitin vaihtui tukevampaan näppäinhaitariin.

– Haitari ei tuolloin, 1970-luvun alkupuolella, juurikaan ollut lasten soitin, mutta innostuin siitä, koska siskoni oli soittanut ja isänikin soitti. Silloin haitari oli enemmän vanhempien pelimannimiesten soitin.

Noin kymmenen vanhana Honkonen siirtyi soittimineen Jyväskylän konservatorion oppilaaksi. Tunneille kuljettiin yhdessä toisen nuoren saarijärveläisen soittajan, Harri Honkosen, kanssa.

– Ja vaikka yhteinen elämämme ei ihan silloin vielä alkanutkaan, niin yhteisillä kyydeillä on kuljettu sieltä asti, toteaa Honkonen aviomiehestään.

Murrosiässä soittaminen tuntui hetkellisesti pakolta, vaikka esiintymisiä erilaisissa tapahtumissa olikin paljon.

– Olen kiitollinen vanhemmilleni siitä, että he jonkin aikaa puolittain patistelivat minua soittotunneille. Etenkin nyt iän myötä olen huomannut, kuinka vahva voima musiikilla on. Siihen voi purkaa surut ja ilot ja yhdessä toisten kanssa tekeminen on valtava voima.

Ammattimuusikkoa Honkosesta ei lopulta kuitenkaan tullut, vaan oma ala löytyi lasten parista. Lastentarhanopettajaksi opiskellut Honkonen työskentelee tällä hetkellä Tarvaalan koulun esiopetuksessa.

– Musiikin kanssa olen tekemisissä päivittäin myös työssäni. On hienoa huomata, kuinka suuri vaikutus musiikilla on lapsiin. Vuosien aikana moni on myös innostunut musiikin harrastajaksi, kun olemme soittaneet kanteletta ja haitaria.

Honkonen on soittanut vuosien kymmenissä erilaisissa kokoonpanoissa. Sukuvika, Pedaalin Paljon hyvää -yhtye, Lumperon kesäteatterin ja Saarijärven teatterin orkesterit ja niin edelleen. Perheorkesteri Rautiaisetkin on ollut koossa jo 25 vuotta.

– Siinä soittavat lisäkseni mieheni, siskoni ja hänen tyttärensä sekä serkkuni.

Yksi tunnetuimmista kokoonpanoista on Honkosen yhdessä Sirpa Varvikon kanssa luotsaama kansanmusiikkiyhtye Kopla, joka on ollut koossa jo 15 vuotta.

–Osa tytöistä on ollut mukana aivan alusta saakka. Vuonna 2004 he olivat pieniä kymmenvuotiaita, nyt osa heistä on jo äitejä. Mutta edelleen soitetaan yhdessä ja heinäkuussa odottaa kaksi keikkapäivää Kaustisella.

Musiikin lisäksi Honkonen on vaikuttanut suureen joukkoon ihmisiä nuorisoseurassa, Lanneveden Sampolassa. 15-vuotiaana aloitettu kerhonohjaus eteni siihen saakka, että kerhosta tuli ”Sarin kerho”.

–Kerho oli oikea korkeakoulu lasten kanssa työskentelylle, se kulki mukana koko opiskeluajan ja jatkui pitkään palattuani Saarijärvelle.

Tällä hetkellä Honkonen ei nuorisoseuran johtokunnassa istu, mutta ohjelmatoimikunnan jäsenenä hän vaikuttaa seuran tapahtumiin.

Aikaa riittää myös vapaaehtoistyölle, Saarijärven kirkkovaltuustossa ja -neuvostossa Honkonen on nyt toista kautta.

Musiikin Honkonen kuitenkin kokee yhdeksi elämänsä tärkeimmistä sisällöistä.

– Kaiken kaikkiaan musiikki on äärimmäisen tärkeä osa elämää. En osaisi kuvitella elämääni ilman sitä. Ei voi laittaa järjestykseen musiikkityylejä tai sitä, onko itse tekemässä vai jakamassa innostusta muille. Musiikki tuo muistot ja tunteen yhteen vuosikymmenien ajalta, Honkonen toteaa.