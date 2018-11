Sari Piittinen tutki Fallout 3 -pelin goottilaisuutta: vainoharhaisuutta herättävä kerronta voi auttaa kohtaamaan vaikeita yhteiskunnallisia asioita

Peleissä hyödynnettävä gotiikka auttaa kohtamaan vaikeita yhteiskunnallisia asioita, kuten toiseuttamista ja väkivaltaa, toteaa FM Sari Piittinen englannin kielen väitöskirjassaan.

Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutettava Piittinen analysoi väitöstutkimuksessaan ydinsodan jälkeiseen maailmaan sijoittuvaa Fallout 3 -toimintaroolipeliä, jossa hyödynnetään runsaasti gotiikkaa. Pelin lisäksi Piittinen tarkasteli pelaajien verkkoon lataamia pelivideoita.

– Kerronnan goottilaiset ainekset vaikuttavat siihen, miten pelaaja tulkitsee pelimaailmaa. Esimerkiksi jos pelaajalle jatkuvasti valehdellaan ja hän tulee jatkuvasti petetyksi, hän alkaa epäillä vastaantulevia pelihahmoja ja heidän tarkoitusperiään, Piittinen kertoo.

Pelimaailmassa syrjityt hahmot saavat Piittisen mukaan pelaajan helposti puolelleen: pelaajat saattavat nähdä hirviömäiset mutta syrjityt hahmot altavastaajina ja pyrkiä auttamaan niitä.

– Pelaaja ei voi luottaa pelihahmojen ja -yhteisöjen esityksiin siitä, mikä on oikein tai väärin. Tilanteiden arvointi jää hänen omalle vastuulleen.

Goottilaisuus siis synnyttää pelaajassa epävalmuutta ja jopa vainoharhaisuutta. Tällöin pelaaja arvioi itsenäisesti pelin viestimää moraalia.

Piittisen tutkimustulokset auttavat ymmärtämään pelejä osana ympäröivää kulttuurista viitekehystä ja gotiikan merkittävää roolia nyky-yhteiskunnan tarinankerronnassa. Lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää pelisuunnittelussa.

Piittisen englannin kielen väitöskirjan "Reconstructing the Gothic in Games and Gaming: Gothic monsters and ideology in the story world and player experiences of Fallout 3" tarkastustilaisuus pidetään 17.11.2018 klo 12–15 Agoran Auditorio 3:ssa.