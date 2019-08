Sarjatöhrijä on sotkenut paikkoja Äänekoskella – poliisi kuulustellut jo lähes 20 jutusta, vahingonkorvaussummat ovat arviolta useita tuhansia euroja

Poliisi tutkii Äänekoskella vahingontekojen sarjaa, jossa on tehty erilaisia töhryjä pitkin kaupunkia muun muassa seiniin, jakokaappeihin, ikkunateippauksiin ja Postin kirjelaatikoihin.

Pääasiassa töhriminen on tehty niin sanotuin tagein, mikä tarkoittaa tekijän tietynlaista puumerkkiä.

Tekijä on poliisin tiedossa, ja häntä on kuulusteltu lähes 20 juttuun liittyen. Tämän hetken arvio vahingonkorvaussummasta on useita tuhansia euroja.

– Mikäli omistamaasi, edustamaasi, hallinnoimaasi kiinteistöä tai muuta omaisuutta on käyty sotkemassa tämän kevään tai kesän aikana, niin nyt olisi hyvä aika ilmoittaa asiasta poliisille, mikäli ylipäätään haluat tehdä asiasta rikosilmoituksen. Myös aiemmin tehdyt töhryt kiinnostavat poliisia, Sisä-Suomen poliisin Facebook-päivityksessä kehotetaan.

Jokaisen tutkittavana olevan jutun lähtökohtainen rikosnimike on tällä hetkellä vahingonteko, jossa rangaistusasteikko liikkuu sakon ja enintään vuoden mittaisen vankeusrangaistuksen välillä.

Mikäli jokin teoista täyttää törkeän vahingonteon tunnusmerkistön, tai syyttäjä päätyy siihen, että useampi samalla aikavälillä ja tekotavalla tehty juttu niputetaan yhdeksi törkeäksi vahingonteoksi, on rangaistusasteikko neljästä kuukaudesta neljään vuoteen vankeutta.

Sisä-Suomen poliisin FB-päivitys Äänekosken töhrinnästä