Sarkomaa: Sote-aikataulun tiukkuus on tiedetty

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan kuuluva kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.) sanoo, että tiedossa on ollut koko ajan, että sote-käsittelyn aikataulusta tulee tiukka. Valiokunta tekee lujasti työtä sen eteen, että käsittely saadaan valmiiksi, ja kokousaikoja on jo lisätty. Aikataulua on tässä vaiheessa liian varhaista arvioida.

Sarkomaa huomauttaa, että soten käsittelyssä tarvitaan myös perustuslakivaliokunnan ja muiden valiokuntien lausunnot.