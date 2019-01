Satavuotias sotaveteraani Kauko Mäenpää kävi kolmannen ja pisimmän sotansa Viitasaarella

Viitasaaren Kärnänkoski virtaa talvisena päivänä vuolaasti ja vapaana. Mutta vain harva muistaa, että sen vapaudesta on myös taisteltu.

Satavuotias sotaveteraani Kauko Mäenpää istuu Tampereella kotinsa keittiön pöydän ääressä ja kertoo sodistaan. Talvisodasta, jatkosodasta – ja Viitasaarella käydystä koskisodasta.

– Se oli sodistani pisin, kolmekymmenvuotinen.

Mäenpään rooli oli ratkaiseva. Hän sai valtion puolustamaan viitasaarelaista koskireittiä.

Koskisodan siemen kylvettiin jo 1950-luvulla. Metsähallitus oli vuokrannut Kärnänkosken yläjuoksulta vesioikeutta ja maata pienvesivoimalalle. Ehtona oli, ettei koko uomaa saa tukkia.

Viitasaaren Sähkö Oy rakensi väliaikaisella luvalla voimalan vuonna 1953. Toiminta aiheutti jo tuoreeltaan närää, koska yhtiö ei noudattanut sovittuja säännöstelypykäliä.

Sähköyhtiö korjasi voimalaa 1960-luvun alussa ja patosi samalla kosken kokonaan niin, että Koliman ja Keiteleen välinen jokiväylä kuivui. Myös Mäenpää oli mukana jo tuolloin tehdyssä katselmuksessa.

Mäenpään mitta täyttyi kuitenkin lopullisesti seuraavina vuosina, kun yhtiö suunnitteli voimalan kaksinkertaistamista ja padon korottamista.

Asia tuli julki Viitasaaren Seudun uutisessa keväällä 1968.

Mäenpää päätti ryhtyä sotaan Kärnänkosken puolesta. Hän ei voinut hyväksyä sitä, että vuokralainen oli päättämässä kosken kohtalosta vastoin vuokranantajan tahtoa.

– Se oli niin kaunis luonnontilainen väylä, ettei Etelä-Suomessa ole toista. Että se olisi annettu pienen sähkölaitoksen haltuun tuhottavaksi.

Mäenpää kirjoitti asiasta lausunnon Metsähallitukselle.

– Minulla oli ministeriön antama valtakirja hoitaa Viitasaaren alueen aluemetsänhoitajan virkaa. Minun ei tarvinnut välittää vähääkään siitä, mitä muut sanoivat. Silloin pystyttiin toimimaan niin kuin asia vaati. Nykyvirkamiehillä ei ole enää vastaavaa suojaa, Mäenpää kertoo.

– Erottajia olisi kyllä ollut pilvin pimein. Tiesin, että nousee kamala metakka, mutta minä vähät siitä välittelin. Toimin niin kuin parhaaksi näin.

Mäenpää sai lausunnolleen Metsähallituksen siunauksen – ja kävi tuon jälkeen koskisotaa valtion mandaatilla.

Mäenpää oli muuttanut Viitasaarelle 1940-luvun lopussa.

Hän syntyi Tampereella 3. tammikuuta 1919, joutui talvisotaan lyseolaisena ja kirjoitti ylioppilaaksi sotakeväänä. Seuraavat vuodet vei jatkosota. Sodan jälkeen Mäenpää opiskeli metsänhoitajaksi Helsingissä. Vuonna 1949 hän sai komennuksen Viita­saarelle.

– Olin saanut yliopistosta metsänhoitajan paperit ja olin suorittanut vuoden virkaharjoittelun, joka vaadittiin valtion palvelukseen. Vannoin virkamiesvalan ja sain sen jälkeen Metsähallituksen ylijohtaja Mauno Pekkalalta määräyksen avustamaan aluemetsänhoitaja Väinö Kiannetta Viitasaarelle.

– Kun tulin ensimmäistä kertaa, olin katsonut puhelinluettelosta, että paikkakunnalla on ainakin matkustajakoti. Matkustin Jyväskylästä Viitasaarelle linja-autolla ja minulla oli polkupyörä mukana. Matka kesti neljä tuntia ja matkalla oli neljä lossia ja mitä kaikkea.

– Perillä osoittautui, ettei Viitasaarella ollut minkäänlaista yleistä majapaikkaa. Synnytyslaitos oli palanut ja matkustajakoti oli otettu synnytyslaitoksen käyttöön. Olin sormi suussa, että mihin mennä. Onneksi linja-autossa oli fiksu kuljettaja. Hänellä oli yöpymispaikka Viitasaarella ja hän otti minut kaverikseen. Siinä asuin ensimmäisen viikon.

Mäenpää muistelee, että paikka oli Keskitien varrella, Esson huoltoaseman kiinteistössä. Hän ilmoittautui töihin Hakkarilantien varrella silloisessa Varpurannassa – aluemetsänhoitajan virkatalossa, josta tuli sittemmin myös Mäenpään perheen pitkäaikainen koti.

Kolmilapsinen perhe asui Varpurannassa myös koskisodan vuosina.

Kärnän voimalan laajentaminen olisi metsänhoitajan mielestä ollut ”kauhunäkymä”.

– Siihen olisi rakennettu uusi voimalaitos, joka olisi ollut pikkuisen tehokkaampi kuin tämä entinen. Olisi tullut kaksi korkeaa betoniseinää, jotka olisivat olleet ympäristöään korkeammalla ja niiden välissä vesi, että olisi saatu pudotuskorkeutta enemmän. Vaikka kalojen kulku olisi järjestetty jotenkin erikseen, olisi se ollut maisemallinen rumilus, Mäenpää kertoo.

– Otin selvää, mikä on tulevaisuudessa maakunnan sähköenergian tarve. Rakennettunakin Kärnänkoski olisi ollut vain pieni hitunen tästä. Olin pontevaa poikaa eikä mun housut tutissut yhtään. Järki oli siinä minun puolellani, Mäenpää muistelee nyt koskisodan vuosia.

Riidasta uutisoitiin aikanaan myös Keskisuomalaisessa ja Helsingin Sanomissa 1960- ja 1970-luvulla. Sodaksi mielipiteenvaihto kärjistyi kuitenkin ennen kaikkea paikallislehdessä, jossa Mäenpäätä vastaan kirjoitti varsinkin Viitasaaren Sähkö Oy:n Olavi Helanterä.

– Helanterä kirjoitteli ja minä kumosin hänet. Tyylilajista puheenollen: hän käytti minusta ilmaisua ”Metsähallituksen pehtoori”. Minä sanoin häntä käräjäveitikaksi. Elias Lönnrot esitti sanaa suomen kieleen tarkoittamaan asianajajaa, mutta sana ei tullut käyttöön. Minusta se sopi tähän tilanteeseen kuin valettu.

Mäenpään kynä oli terävä myös Viitasaaren Seudussa 10.2.1972 julkaistussa kirjoituksessa:

Miltä näyttääkään seutukuntamme esim. tulevalla vuosituhannella, jos Helanterän koskiohjelma on toteutunut. Kuvitelkaammepa vaikka matkailuoppaan haikeutta: ”Täällä koski ei enneä kuohu, sitä kahto ei turisti. Teällä seitsemänkymmentäluvulla kosket pilluutti yksi juristi.”

1970-luvun alussa myös vesihallitus oli sitä mieltä, ettei voimalaa voida laajentaa suunnitellusti. Sekään ei estänyt sähköyhtiötä, joka valmistautui edelleen kapasiteetin kaksinkertaistamiseen. Kärnänkoski oli edelleen poikki ja sähköyhtiö luotti vesioikeuden päättävän asian yhtiön hyväksi.

Vuosikymmenen lopulla asemasota kärjistyi todelliseksi taisteluksi: heinäkuussa 1976 Mäenpää sai kuljetettavakseen kirjeen, jossa sähköyhtiö toivoi Metsähallituksen jatkavan alueen Kärnän kosken vuokrasopimusta.

Mäenpää toimitti kirjeen Metsähallitukselle, mutta vastusti virkansa puolesta vuokrasopimuksen uusimista ja esitti, että koskireitti palautettaisiin luonnontilaiseksi. Mäenpää kirjoitti asiasta lausunnossa talvella 1977:

Teillä on nyt tilaisuutenne, te päättäväiset Helsingin herrat. Pois unteluus ja hervakkuus. Nyt ajankohtaista jämäkkyyttä päätöksen tekoon! Ja päätökseksi tämä: Kärnänkosken, Kolimankosken vuokrasopimusta ei enää jatketa. Koski päästetään jälleen vapaana kuohumaan ja uljasta koskea hoidetaan ­uusien antikilowattisten näkemysten mukaan.

Viitasaaren kunnanhallitus sekä sähköyhtiö halusivat jatkaa vuokrasopimusta. Sähköyhtiön puolesta tehtiin myös eduskuntakysely.

– Minulla oli samanmielisiä lähinnä Pihtiputaalla ja muun muassa Pihtiputaan kunta oli kannallani, Mäenpää kertoo.

– Minua on matkan varrella moneen kertaan hymyilyttänyt luonnonsuojelijoiden toiminta. Koskaan he eivät ottaneet yhteyttä, että olisi edes jostain neuvoteltu. Senaikaisen käsitykseni mukaan he olivat enemmän kiinnostuneita poliittisesta mahdista.

Kärnänkosken vuokrasopimusta ei jatkettu – mutta kiista ei vieläkään ratkennut. Patoa ei purettu ja sähköyhtiö haki aiemman väliaikaisen toimiluvan tilalle pysyvää toimilupaa.

Vuoden 1979 lopulla syntyi jonkinlainen välirauha. Viitasaaren Sähkö ja Metsähallitus sopivat viiden vuoden vuokra-ajasta, joka salli vanhan toiminnan jatkamisen, mutta ei laajentamista ja padon nostamista. Lisäksi yhtiön oli ensimmäistä kertaa vastattava kalataloudelle aiheutuvista vahingoista.

Rauha oli kuitenkin vain hetkellinen: jo joulukuussa 1980 yhtiö ilmoitti jälleen laitoksen laajentamisesta. Silloin Metsähallitus ilmoitti, että vuokrasopimus päättyy lopullisesti.

Ylimetsänhoitajan arvon saanut Mäenpää jäi eläkkeelle helmikuun alussa 1983.

– Olimme asuneet virka-asunnossa ja siihen oli tulossa seuraajani. Päätimme palata Tampereelle, mutta seurasin toki senkin jälkeen Viitasaaren tapahtumia.

Mitä Viitasaarella sitten tapahtui? Kaiken sotimisen jälkeen Kärnänkosken voimala pysähtyi marraskuun lopussa 1984. Mäenpää oli helpottunut.

Mutta voimalaitos sai taas kahden vuoden jatkoajan – ja sähköyhtiö ilmoitti, ettei se ole luopunut rakentamishaaveistaan Kärnänkoskella. Sama toistui kahden vuoden sopimuksen päättyessä, tosin tällä kertaa aikaa heltisi vuoteen 1994. Kun kesäkuussa 1994 voimala pysäytettiin lopullisesti, huokasi sotaveteraani myös viimeisen sotansa päättyneen.

Kiitosta Mäenpää ei taistelustaan koskaan saanut.

– Nyt on kulunut vuosikymmeniä niin, ettei kukaan ole sanallakaan missään kirjoittanut ja kiittänyt.

Paras kiitos on kuitenkin olemassa jokaisena päivänä: Kärnä virtaa nyt vapaana.

– Koskiväylä on nyt pelastettu ja kunnostettu oikein esimerkilliseksi lohiväyläksi. Se on suojeltu ja turvassa. Maisemat Koliman ja Keiteleen välillä ovat aivan omaa luokkaansa.

– Kesäpaikkamme Luotolansaaressa on nykyisin pojallani. En ole käynyt Viitasaarella kymmeneen vuoteen, mutta ensi kesänä aion taas tulla, Mäenpää suunnittelee.