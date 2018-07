Sateet auttaneet metsäpalojen sammutuksessa Itä-Lapin rajalla

Sateet ovat auttaneet metsäpalojen sammutuksessa Itä-Lapin rajalla tänään iltapäivällä, kertoo Lapin pelastuslaitos. Sadekuurot hillitsivät palojen voimakkuutta ja leviämisnopeutta.

Metsäpalon sammutusta on jatkettu tänään Raja-Joosepissa Ratsasvaara–Lutto-alueella. Palo oli levinnyt paikoin valtakunnanrajan yli Venäjältä eilen ja tänään.

Sammutustöihin on osallistunut pelastuslaitoksen yksiköiden lisäksi kaksi helikopteria sekä rajavartiosto.

Venäjällä palaa metsää myös lähellä itärajaa Sallassa Kotalan kylän lähistöllä. Tämä palo on ollut tänään lähimmillään noin puolen kilometrin päässä Suomen rajasta.

Pyhärannan maastopalon jälkisammutus jatkuu edelleen

Varsinais-Suomessa Pyhärannan maastopalon jälkisammutus, jälkiraivaus ja vartiointi ovat edelleen käynnissä, kertoi päivystävä palopäällikkö Petri Nenonen.

Nenosen mukaan yksiköiden määrää on jo vähennetty alueella, mutta pelastustoimi on valmiina tuomaan niitä lisää sammutustöihin nopeastikin. Nenonen toivoo, että tilanne olisi Pyhärannassa ohi maanantaihin mennessä, mutta jälkityöt voivat kestää kauemminkin.

Liikennevirasto kertoo, että Unajan ja Pyhärannan välinen tie avataan liikenteelle. Tiellä on useita pelastuslaitoksen yksikköjä ja alueella on alennettu nopeusrajoitus. Autoilijoita kehotetaan edelleen käyttämään vaihtoehtoisia reittejä. Myös turhaa alueella liikkumista on vältettävä.

Laajalle levinnyt maastopalo syttyi Pyhärannassa keskiviikkona. Alueelta evakuoitiin yli 50 ihmistä. He pääsivät eilen palaamaan koteihinsa ja mökeilleen.