Sateiden puuskittaisuus on vaikeuttanut puinteja valtaosassa maata

Syyskuun vaihtelevat säät ovat keskeyttäneet puinteja lähes koko maassa, kertoo maaseutuyrityksille asiantuntijapalveluita tarjoava Pro Agria tiedotteessaan.

Syysrukiin kohdalla muualla on saatu puinnit tehtyä, mutta Etelä-Pohjanmaalla on noin kymmenesosa puimatta.

Syysvehnästä on sen sijaan isompia määriä puimatta. Etelä-Pohjanmaalla puituna on vain noin puolet. Pirkanmaalla ja Pohjanmaan rannikkoalueella on puitavaa vielä 5–10 prosenttia sadosta.

Suurin ongelma on ollut alkusyksyllä ja koko kesänkin ajan sateiden puuskittaisuus, jonka vuoksi vilja ei ole ehtinyt kuivua poutajaksoina tarpeeksi.