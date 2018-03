Satojen vanhusten tarkastaminen vauhdissa Jyväskylässä – Toistaiseksi ei tietoa, että kukaan olisi jäänyt ilman apua turvapuhelinhäiriön vuoksi

Turvapuhelinpalvelun piirissä olevien asiakkaiden tavoittelu jatkuu Jyväskylässä. Torstaina kävi ilmi, että osa turvapuhelimista ei toimi.

Perjantaina puoleenpäivään mennessä koesoitot oli saatu tehtyä noin 600 asiakkaalle. Tavoitettujen asiakkaiden määrä on suurempi, mutta koesoittoja ei ole pystytty tekemään, koska he ovat poissa kotoaan, esimerkiksi pääsiäisen vietossa omaistensa luona. Toistaiseksi ei ole ilmennyt tapauksia, joissa asiakas olisi jäänyt häiriön takia ilman tarvitsemaansa apua.

Turvapuhelinpalvelun piirissä on Jyväskylässä noin 1 700 asiakasta, joista valtaosa on vanhuksia. Asiakkaista noin tuhat on kotihoidon piirissä.

Vanhuspalveluiden teknolgiakoordinaattori Sami Siren kertoi perjantaina, että tilanteen selvittämistä varten työssä on ylimääräistä henkilökuntaa. Siren uskoi, että liki kaikkien asiakkaiden vointi ja turvapuhelinten toiminta saataneen varmistettua perjantain aikana. Sirenin mukaan uutinen tilanteesta on myös tavoittanut hyvin asiakkaiden omaisia.

– Läheiset ovat lukeneet kiitettävästi lehteä ja aktivoituneet itse tekemään koesoittoja tai soitelleet tilanteesta meille päin, hän kertoi.

Turvapuhelinta käyttävien läheisten toivotaan olevan yhteydessä vanhukseen ja tarkastamaan hänen vointinsa. Jos vanhusta ei tavoiteta, läheisiä pyydetään olemaan yhteydessä ympäri vuorokauden päivystävään vanhuspalvelujen turvapalvelun numeroon 014 266 7445.

Kaupunki oli tietoinen siitä, että Elisan matkapuhelinverkon huoltotyöt aiheuttavat keskiviikon ja torstain välisenä yönä katkon verkkoon. Katko osoittautui kuitenkin Elisan ennalta ilmoittamaa laajemmaksi.