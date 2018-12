Satu Saariston kokoelmassa on noin 400 nimikirjoitusta – mukaan lukien Tauno Palon ja Arnold Schwarzeneggerin tyylinäytteet

Satu Saaristo seuraa tarkoin urheilun arvokisoja. Urheilu on kiinnostanut häntä siitä lähtien, kun hän lapsuudessaan kuunteli isänsä kanssa radiosta lähetyksiä arvokisoista ja kävi katsomassa yleisurheilumaaotteluita.

Urheilun kautta hän aloitti myös toisen rakkaan harrastuksensa: nimikirjoitusten keräilyn. Saariston harrastus alkoi melko tarkalleen 60 vuotta sitten, sillä kokoelmansa ensimmäiset nimikirjoitukset Saaristo sai Keravan maauimalasta heinäkuussa 1958.

– Ideana on alusta asti ollut, että pyydän itse nimikirjoitukset, enkä haali niitä muilta. Ensimmäisen vihkon ostin Peltolan kirjakaupasta Keravan keskustasta. Sieltä hankin myös kynän, joka oli Globus-merkkinen kuivamustekynä, Saaristo muistaa.

Tuon pienen vihkon ensi sivuille ilmestyivät nimet Harry Holman ja Stig-Olof Grenner, joka edusti Suomea Rooman olympialaisissa 1960.

Keravan Ahti -seura järjesti kesällä 1957 valmistuneessa maauimalassa sen alkuvuosina uimakisoja, joihin osallistuivat maan parhaat uimarit. Kilpailuista kirjoitettiin myös valtakunnallisissa uutisvälineissä.

– Keravalla tehtiin useita Suomen ennätyksiä, koska allas on 33,3 metrin pituinen ja tuohon aikaan ei ollut erikseen lyhyen altaan kisoja. Ihailin uimareita ja muita urheilijoita, koska he olivat mielestäni komeita, Saaristo selittää.

Nimikirjoituksia kertyi myös Helsingin Olympiastadionilla järjestetyistä yleisurheilukilpailuista. Uimarien jälkeen vihkosta löytyy ranskalaisjuoksijan, olympiakultamitalisti Alain Mimounin nimi.

– Olin sijoittunut niin, että pystyin katsomosta heittämään urheilijoille naruun kiinnitetyn nimikirjoitusvihkoni, Saaristo naurahtaa.

Vuonna 1960 Saaristo puolestaan sai näyttelijä Tauno Palon nimikirjoituksen Helsingin Rautatieasemalla.

– Hän oli siellä esityksen jälkeen tilaamassa lihistä. Olin todella ujo tyttö ja minulle oli suurin asia se, että voitin omat pelkoni ja uskalsin mennä puhumaan hänelle.

Aikuisiällä Saaristolle tarjoutui otollinen mahdollisuus nimikirjoitusten keräilyyn työnsä kautta.

Hän työskenteli 1970-luvun alusta lähtien Ilta-Sanomissa muun muassa raportoiden erilaisten urheilutapahtumien taustoista. Hän erikoistui myös kuninkaallisten ja poliitikkojen seuraamiseen ja oli mukana useilla valtiovierailuilla Suomessa ja ulkomailla.

Kokoelmaansa hän ei ole kartuttanut pakkomielteisesti, sillä välissä on saattanut kulua useita vuosia ilman yhtään uutta nimikirjoitusta. Nykyisin Saariston kokoelmassa on yhteensä noin 400 nimikirjoitusta eri alojen tunnetuilta ihmisiltä.

Vihkoissa, papereissa, kirjoissa ja levynkansissa on erityisen paljon nimiä talviurheilijoilta Jens Weissflogista Björn Dählieen sekä laulajilta ja muusikoilta Euroviisu-voittaja Johnny Loganista HIM-yhtyeen nokkamieheen Ville Valoon, joista jälkimmäinen teki Saaristoon erityisen vaikutuksen karismallaan.

– Nämä ihmiset eivät ole minulle julkisuuden henkilöitä, vaan ihmisiä joilla on ollut jokin päämäärä ja jotka ovat saavuttaneet sen, hän korostaa.

Työnsä kautta hän pääsi tapaamaan myös monia lapsuuden idoleitaan. Yksi heistä oli amerikkalaisnyrkkeilijä Floyd Patterson, joka voitti Helsingin olympialaisissa 1952 kultaa keskiraskaassa sarjassa ja joka otteli myöhemmin ikimuistoisia raskaan sarjan MM-otteluita ruotsalaista Ingemar Johanssonia vastaan.

– Olin vuonna 1990 Töölön kisahallilla ammattilaisillassa, kun yhtäkkiä Floyd Patterson käveli minua vastaan. Annoin hänelle nopeasti Ilta-Sanomien muistilehtiön, johon hän raapusti nimensä. Hän oli todella sympaattinen ja hän oli suosikkini jo uransa alkuvuosina – muun muassa siksi, että häntä sorrettiin hänen ihonvärinsä takia.

Osa kokoelman helmistä on hankittu oveluudella ja vaivalla. Näin kävi syksyllä 1996, kun Hollywood-tähti Arnold Schwarzenegger vieraili Helsingissä Renny Harlinin perustaman ravintola Planet Hollywoodin avajaisissa.

Tilaisuuteen niin ikään kutsun saanut Satu Saaristo pääsi turvamiehen ohi vip-tiloihin sen ajan laulajatähti Miisan vanavedessä. Saaristo kertoi amerikkalaiselle ovimiehelle olevansa Miisan äiti.

– Pyysin Iso-Arskalta nimikirjoitusta saksan kielellä, koska hän on lähtöisin Itävallasta. Hän kirjoitti lappuun nimensä katsomatta minua lainkaan. Nimmareitten kirjoittaminen oli hänelle selvästi jo rutiinia.

Kaikki nimikirjoitukset eivät ole tietoisesti hankittuja. Vuonna 1997 Saaristo työskenteli jääkiekon MM-kisoissa, kun Hartwall-areenalla hänelle vinkattiin, että paikalla oli myös maailmankuuluja rokkitähtiä.

– En tuntenut heitä ulkonäöltä. Menin miesten luo ja juttelin heille jotain ympäripyöreyksiä, jonka jälkeen pyysin heiltä nimmareita. Myöhemmin lapseni kertoivat minulle, että kyseessä olivat Aerosmith-yhtyeen Steven Tyler ja Joe Perry, joilla oli ollut konsertti Helsingissä, Saaristo naurahtaa.

Samoin liikemies Björn ”Nalle” Wahlroosin nimikirjoitus lisättiin kokoelmaan yllättävän kohtaamisen jälkeen vuonna 2014.

– Hän nousi Maseratista ja käveli vastaan italialaisessa Bordigheran kylässä, jossa olin sisareni kanssa. Hän vaikutti oikein ilahtuneelta tavattuaan muita suomalaisia.

Monien tapaamiensa ihmisten kanssa Saaristo on tullut ystäviksi. Tällainen henkilö on esimerkiksi Paula Koivuniemi, jota Saaristo kuuli ensimmäisen kerran 1960-luvun lopussa käytyään Hyrylän raveissa. Saaristo työskenteli tuolloin Keski-Uusimaa-lehden kesätoimittajana ja Koivuniemen musiikkia soitettiin tapahtumassa.

– Olin ensimmäistä kertaa raveissa ja mielestäni siellä oli kiva tunnelma. Siellä soitettiin Jos helmiä kyyneleet ois. Hänen persoonallinen äänensä jäi heti mieleen.

– Myöhemmin hän muutti Espooseen, jonka jälkeen tutustuimme. Ystävystyin silloin paremmin myös Ilkka ”Ike” Kanervan kanssa, ja kun he seurustelivat, he kävivät useita kertoja luonani Keravalla, Saaristo muistelee.

Kuuluisuuksien suhtautuminen toimittajiin vaihtelee paljon. Toiset eivät halua paljastaa todellista luontoaan, kun taas toiset muuttuvat rennommiksi toimittajien nähden. Yksi sympaattisimmista urheilutähdistä on Satu Saariston näkövinkkelistä mäkihyppääjä Matti Nykänen.

– Nykynuorille hän taitaa olla lähinnä huuhaa-laulaja ja juoppo, mutta minulle hän on suloinen pikkupoika. Olin paikalla ja tutustuin häneen jo Norjan Holmenkollenilla, jossa hän liiteli sankan sumun läpi ensimmäiseen maailmanmestaruuteensa vuonna 1982. Sen jälkeen olemme olleet tekemisissä useaan otteeseen. Hän on selvin päin ollessaan ollut minulle aina äärimmäisen kohtelias, Saaristo painottaa.

Kotiseutuyhdistys Kerava-seuran puheenjohtajana Satu Saaristo arvostaa etenkin oman kylän takavuosien urheilijasuuruuksien, juoksijoiden Volmari Iso-Hollon ja Olavi Rinteenpään sekä keihäänheiton ME-miehen Matti Järvisen nimikirjoituksia.

Ehkä kokoelmansa arvokkaimpana yksilönä hän pitää kuitenkin kestävyysjuoksija Ville Ritolan nimikirjoitusta.

– Hän kirjoitti etunimensä vanhanaikaisesti tupla-w:llä. Hänen mukaansahan on tullut myös sanonta ”ottaa ritolat”.

Nimikirjoituskokoelma ei ole vielä täydellinen. Saaristo haluaisi oopperan suurena ystävänä saada vielä venäläislähtöisen oopperalaulajan Anna Netrebkon nimikirjoituksen.

– Hän on tämän ajan huippusopraano. Hän on sädehtivä, monipuolinen esiintyjä ja hänellä on upea ääni, Saaristo perustelee.

Protokollavirhe Hollannin kuningattaren kanssa

Työuransa aikana Satu Saaristo tapasi useasti Euroopan kuninkaallisia. Hän oli työtehtävissä useissa kuninkaallisissa häissä Pohjoismaissa ja Manner-Euroopassa.

Useimmin Saaristo on tavannut ikätoveriaan, länsinaapuri Ruotsin kuningasta Kaarle Kustaata.

– Kuningatar Silvian näin ensimmäisen kerran livenä Moskovan lentoasemalla kesällä 1978. Hän oli silloin minun mielestäni suunnilleen maailman kaunein nainen. Neuvostoliiton presidentti Leonid Brežhnevkin oli siinä viiden metrin päässä meistä journalisteista, Saaristo muistelee.

Kuninkaallisten seuraaminen on jatkunut näihin päiviin.

Saariston kokoelmassa ei ole kuitenkaan ensimmäistäkään monarkilta saatua nimikirjoitusta.

– Ei ole tullut mieleenkään pyytää kuninkaallisilta nimikirjoitusta. Se olisi hirveä protokollamoka.

Yhden protokollavirheen Saaristo kuitenkin teki Hollannin kuningattaren kanssa erään tanssiesityksen jälkeisessä tilaisuudessa.

– Kysyin hänen mielipidettään esityksestä. Hän vastasi minulle, että Hollannissa on tapana, ettei kuninkaallisia puhutella henkilökohtaisesti. Pyytelin nolona anteeksi kömmähdystäni ja selitin, ettei Skandinaviassa ole samanlaista tapaa.

– Hän sanoi, että ”ei haittaa, ainahan minä voin puhutella teitä”. Sen jälkeen hän kysyi, mitä mieltä minä olen esityksestä. Minua kuultuaan hän kertoi sitten oman mielipiteensä ja sain sen kirjoitettua myös lehtijuttuuni, Saaristo hymyilee.

Presidenttejä tavatessa ei ole tarvinnut noudattaa vastaavaa protokollaa. Saaristolta löytyvät Tarja Halosen ja Sauli Niinistön nimikirjoitukset, mutta myös Viron presidentin Toomas Hendrik Ilveksen tyylinäyte.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran Keski-Uusimaassa 4.8.2018.

