Saturnuksen voi havaita tulevina öinä – "Harvinainen näky, kun planeetta on lähellä kuuta"

Saturnus on kirkkaimmillaan tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, kun planeetta on auringon vastaisella puolella. Saturnus heijastaa auringon valoa, ja tässä asennossa se on parhaiten valaistu, kertoo Tähtitieteellisen seuran Ursan toimitusjohtaja Markku Sarimaa.

– Saturnus jää kuitenkin niin alhaalle ja lähellä horisonttia, että sitä ei oikein voi nähdä, koska planeetta jää lähes kaikkialla metsän taakse piiloon, Sarimaa sanoo.

Sen sijaan hän kehottaa kaikkia suuntaamaan katseet taivaalle keskiviikon ja torstain välisenä yönä, kun Saturnus on kuun vieressä.

– Se on aika harvinainen näky, kun planeetta on lähellä kuuta. Kirkas piste on myös näyttävä näky kuun vierellä, Sarimaa sanoo.