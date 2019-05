Saunalautoille suunnitellaan lähtöä Jyväskylän satamasta, koska ne eivät sovi kaupunkikuvaan – Mutta minne ne voisivat siirtyä?

Jyväskylän kaupunki valmistelee satamaan uutta satamajärjestystä, jolla tavoitellaan muun muassa kaupunkikuvallista parannusta Lutakon satamaan. Nykyinen satamajärjestys on 34-kohtainen sääntökokoelma, joka on hyväksytty vuonna 1995 ja kaipaa jo päivitystä.

Katupäällikkö Tuula Smolander kertoo, että satamajärjestyksessä tullaan määrittelemään muun muassa, minkälaisia alustyyppejä satamassa hyväksytään. Kysymysmerkkinä ovat erilaiset lautat, kuten sauna-, asunto- ja ravintolalautat, joiden määrä on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti.

Nyt voimassa oleva satamajärjestys on ajalta, jolloin lauttoja ei satamassa näkynyt, minkä vuoksi niihin ei myöskään oteta kantaa. Saunomiseen tai erilaisilla vesiurheiluvälineillä touhuamiseen ei vanha järjestys myöskään ota kantaa. Sen sijaan esimerkiksi vesiskoottereiden ja uimisen osalta on sääntönä, että nämä toiminnat tarvitsevat satama-alueella aina satamaviranomaisen luvan. Kaikki poikkeava toiminta on vaatinut satamaviranomaisen erillisen luvan.

Sataman laitureissa on erilaisia lauttoja toista kymmentä

Lauttakysymys vaikuttaa satamassa sekä yrittäjien että yksityisten venepaikkavuokraajien toimintaan. Erilaisia lauttoja on sataman laitureissa tällä hetkellä toista kymmentä.

Uusin lauttatulokas satamassa on ravintola Kavaljeeri II, jonka pohjana on vanha Äänekosken tehtaiden puunkuljetuslautta. Smolander sanoo, että Kavaljeeri II täyttää kaikki tämänhetkiset kriteerit, mutta satamajärjestyksen uudistuksen takia laituripaikka on myönnetty vain tulevalle kesäkaudelle.

Mihin lautat sitten voisivat siirtyä? Yhtenä ja ensisijaisena vaihtoehtona on pohdittu Kuokkalan pienvenesatamaa Päijänteen puolella. Lutakon satamasta saisivat sijansa vain laivan näköiset laivat ja veneen näköiset veneet. Perustelu on lähtökohtaisesti kaupunkikuvallinen, koska Lutakko ja satama ovat koko kaupungin vetovoimatekijöitä niin kaupunkikuvan kuin tapahtumienkin näkökulmasta.

– Alueen merkitys kasvaa koko ajan ja rakentamisessa tavoitellaan korkeaa laatua, esimerkkinä jo toteutetut portaat ja viheralueet. Saunalautoille toivoisi löytyvän jokin toinen paikka, sanoo kaupunginarkkitehti Leila Strömberg.

Päätöksiä tehdään ensi syksynä

Päätöksentekoon kaupunkirakennelautakunnalle satamajärjestys tulee ensi syksynä.

– Keskustelemme asiasta kesäkuussa yrittäjien kanssa ja sen pohjalta teemme uuden satamajärjestysluonnoksen valmiiksi, kertoo Smolander.

Sääntöpäivityksen lisäksi sataman laitureihin on tulossa muutoksia. Pienvenelaiturit siirretään ensi syksynä uuteen paikkaan Kompassirantaan. Jo tänä kesänä laitureihin asennetaan portit ilkivaltaa hillitsemään.

Kuudetta kesää venepaikkaa satamassa vuokraava Jorma Tuhkala pitää laitureiden siirtoa huononnuksena, jos uuteen paikkaan ei saada myös pysäköintiä. Nyt venelaiturit ovat pysäköintialueen vieressä, uudelle paikalle on matkaa noin 400 metriä.

– Se on aika pitkä matka kantaa tavaroita, ruokia ja akkuja, kyllä pysäköintipaikka kynnyskysymys, sanoo Tuhkala.

Pienvenelaitureiden nykyiselle paikalle on suunnitteilla uusi iso laituri, johon mahtuisi enemmän ravintolalaivoja ja risteilyaluksia. Iso laituri rakennetaan mahdollisesti ensi vuonna, jos talousarvio sallii.