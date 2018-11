Saunominen ainakin neljä kertaa viikossa tuo selvää terveyshyötyä – vähentää sydän- ja verisuonitautikuolemia

Runsas saunominen vähentää sydän- ja verisuonitautikuolemia, osoittaa tuore Itä-Suomen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston tutkimus, joka on julkaistu BMC Medicine -tiedelehdessä.

Tutkittavat olivat 50-vuotiaita tai tätä vanhempia miehiä ja naisia.

Neljästä seitsemään kertaan viikossa saunovien keskuudessa kuolemia havaittiin noin neljä kertaa vähemmän kuin vain kerran viikossa saunovien keskuudessa.

– Tärkeä havainto tässä tutkimuksessa on se, että tiheämpi saunominen on yhteydessä matalampaan sydän- ja verisuonitautiperäisen kuoleman riskiin niin keski-ikäisten ja vanhempien miesten kuin naistenkin keskuudessa. Aiempiin tutkimuksiin on osallistunut lähinnä miehiä, kertoo tutkimuksesta vastannut professori Jari Laukkanen Itä-Suomen yliopiston tiedotteessa.

– On useita mahdollisia syitä, miksi saunominen voi alentaa sydän- ja verisuonitautikuolemien riskiä. Tutkimusryhmämme on aiemmissa tutkimuksissa osoittanut, että runsas saunominen on yhteydessä alhaisempaan verenpaineeseen. Lisäksi saunomisen tiedetään nostavan sydämen sykettä kevyen tai keskiraskaan liikunnan tavoin.

Saunomisen kestokin vaikuttaa

Sydän- ja verisuonitautikuolleisuus oli lisäksi sitä vähäisempää, mitä enemmän aikaa saunassa viikoittain vietettiin. Yli 45 minuuttia viikossa saunovien keskuudessa sydän- ja verisuonitautikuolemia oli tuhatta henkilövuotta kohden 5,1 ja alle 15 minuuttia viikossa saunovien keskuudessa 9,6.

Saunomistottumuksia selvitettiin kyselylomakkeen avulla, ja sydän- ja verisuonitautiperäiset kuolemantapaukset selvitettiin sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastojen asiakirjoista, kuolintodistuksista sekä oikeuslääketieteellisistä lausunnoista.

Tutkimukseen osallistui 1 688 Kuopion alueella asuvaa ihmistä. Tutkimuksen alussa osallistujien keski-ikä oli 63 vuotta. Seurantatutkimuksen aineisto kerättiin vuosina 1998–2015, ja keskimääräinen seuranta-aika oli 15 vuotta.