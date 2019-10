Savon ammattiopiston tiloihin hyökättiin – paikalla olleen mukaan nuori mies alkoi huitoa muita pitkällä miekalla

Kuopiossa Savon ammattiopistossa tapahtuneessa väkivallanteossa yksi ihminen on kuollut ja kymmenen loukkaantunut, Itä-Suomen poliisi kertoo Twitterissä. Kaksi loukkaantumisista on vakavia.

Poliisin mukaan yksi loukkaantuneista on epäilty tekijä.

Hyökkäys tapahtui ammattiopiston väistötiloissa, jotka sijaitsevat kauppakeskus Hermanissa. Yhtä loukkaantunutta auttanut varaosamyyjä Roosa Kokkonen läheisestä autohuoltoliikkeestä kertoo STT:lle, että silminnäkijöiden mukaan koulussa opiskellut nuori mies tuli koulun tiloihin, kaivoi mukana olleesta pussista miekan ja alkoi huitoa ihmisiä miekalla.

– En nähnyt itse teräasetta, mutta oppilaat kertoivat, että kyseessä oli pitkä miekka. Miespuolinen henkilö oli tullut luokkaan ihan normaalisti ja hänellä oli ollut tällainen kuljetuspussi. Joku oli kysynyt, että mikä sinulla on siellä. Hän oli avannut pussin ja alkanut huitomaan miekalla siellä luokassa, Kokkonen sanoo.

Kokkonen havahtui tilanteeseen kuultuaan avunhuutoja.

– Rakennusta yhdistää pitkä käytävä, mikä menee koko rakennuksen läpi. Sieltä juoksi meidän liiketilaa kohti suuri määrä ihmisiä. Toisessa päässä sijaitsee oppilaitos.

Yksi juosseista oli opettaja, jolla oli syvä viiltohaava kädessä.

– Ajattelin, että herranjestas, että jotain on nyt sattunut täällä. Kuljetin hänet wc-tiloihin, että puristan sitä haavaa. Autoin sitä opettajaa niin, että laitoin hänet istumaan ja otin niin paljon paperia ja sideharsoa ja pitelin hänen kättä sydämen yläpuolella, Kokkonen sanoo.

"Sitten kuulin kaksi laukausta"

Kauppakeskuksen tiloissa toimii radiokanava. HitMix Kuopion tuottaja Anssi Saarelainen kertoo STT:lle, että tapahtumia edelsi palohälytys ja kuulutus, jossa kehotettiin pysymään rauhallisena. Tämän jälkeen Saarelainen näki toisessa kerroksessa sijaitsevan studion ikkunasta, kuinka käytävälle ilmestyi kaksi raskaasti aseistautunutta poliisia sekä poliisikoira. Sitten hän kuuli kovaäänistä käskyttämistä ja näki, kuinka joku vaikutti käyttäytyvän uhkaavasti eikä näyttänyt tottelevan poliisin käskyttämistä.

Saarelaisen mielestä henkilöllä näytti olleen toinen käsi ylhäällä tai että tämä oli mahdollisesti menossa poliisin kimppuun.

– Sitten kuulin kaksi laukausta, hän kertoo.

Pian paikalle tuli hoitohenkilökuntaa ja useampia poliiseja. Saarelaiselta poliisi varmisti ikkunan läpi, että studion ovi on lukossa.

Saarelainen ehti jatkaa töitään ja lukea aiheesta uutisen radiossa ennen kuin poliisi tuli kertomaan kauppakeskuksen eristämisestä.

Saarelainen kertoo, ettei studiosta ole suoraa näköyhteyttä ammattiopiston tiloihin.

– Ainakaan kauppakeskuksen puolella ei ollut havaittavissa paniikkia, hän sanoo.

Parisen tuntia myöhemmin hänelle tarjottiin kriisiapua, jota oli järjestetty saataville kauppakeskuksen sivuun liiketiloihin.

Epäilty on otettu kiinni

Poliisi on ottanut kertomansa mukaan yhden ihmisen kiinni. Loukkaantuneet on evakuoitu, ja poliisi on toistaiseksi eristänyt koko Hermanin kauppakeskuksen, jossa ammattiopiston tilat sijaitsevat.

Kuopion yliopistolliseen sairaalaan annettiin tilanteesta suuronnettomuushälytys, joka purettiin kahden jälkeen iltapäivällä.

Poliisi kertoo käyttäneensä ampuma-asetta välikohtauksessa. Keskuksessa sijaitseva HitMix Kuopio -kanava kertoi Facebook-sivuillaan, että paikalla kuului useita laukauksia.

Myös Iltalehden ja Keskisuomalaisen saamien tietojen mukaan tuntematon henkilö meni luokkaan ja aloitti väkivallan. Keskisuomalaisen tietojen mukaan hyökkääjä oli nuori mies, joka kävi miekan kanssa tytön kimppuun.

– Mies löi tyttöä miekalla kaulaan ja tökki vatsaan, silminnäkijä sanoo lehdelle.

Tiloja tarkastetaan edelleen. Poliisin mukaan ulkopuoliset eivät ole vaarassa.

Pohjois-Savon pelastuslaitokselta kerrotaan, että samoihin aikoihin kauppakeskuksessa oli tulipalo. Pelastuslaitos kertoi iltapäivällä kello kahden jälkeen Twitterissä, että palo on sammutettu.

Savon Sanomat kertoo, että alueelle on hälytetty viranomaisia laajalta alueelta ja rakennuksen pihasta on poistunut useita ambulansseja.

Hermanissa sijaitsee Savon ammattiopiston liiketalouden koulutus. Savon ammattiopistoa pyörittävän Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Helve kertoo, että kyseessä on väistötilaratkaisu.

– Tämä tänään tullut hälytys koskee nimenomaan oppilaitostamme. Se on kahdessa kerroksessa toimiva oppimisympäristö. Meillä on siellä sekä nuoriso- että aikuisasteen opiskelijoita. Nuorimmat ovat peruskoulun jälkeen tulleita ja sitten on ihan aikuisopiskelijoita.

Helven mukaan paikassa opiskelee noin 600 henkilöä, joista kaikki eivät ole olleet tänään paikalla. Hän ei kommentoi tapahtumia enempää, sillä asian tiedotusvastuu on poliisilla.

Hätäverta toimitettu ja kriisipalveluita avattu

Veripalvelu kertoi Twitterissä, että hätäverta on toimitettu Kuopion tapahtumien tiimoilta. Palvelu seuraa veren tarvetta ja kutsuu luovuttajia tarpeen mukaan.

Pelastakaa Lapset avaa kriisichatin lapsille ja nuorille, järjestö kertoo tiedotteessa. Chat on auki tänään kello 16–18.30 osoitteessa www.kriisichat.fi.

Useat tahot ovat avanneet numeroita, joihin voi soittaa Kuopion tapahtumien tiimoilta. Kuopion kaupungin sosiaalipäivystys on avannut asiakkailleen päivystysnumeron 044 718 3930. Kuopion yliopistollinen sairaala kertoo vastaavaansa omaisten tiedusteluihin numerossa 017 172 000.