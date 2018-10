Savulahden kakkosvaihe tuo jopa 800 asukasta

Jyväskylän Savulahden kakkosvaiheen kaavoitus on luonnosvaiheessa. Kerros- ja pientaloasumisen lisäksi alueelle kaavoitetaan runsaasti rivitaloasumista. Kaavaluonnoksen mukainen asuinrakentaminen voisi tuoda Länsi-Palokan alueelle noin 700–800 uutta asukasta. Lisäksi kaava mahdollistaa muun muassa Ruokkeentien liikennejärjestelyjen kehittämisen ja kevyenliikenteen yhteyden Elovainion suuntaan.

Savulahti I alueen ensimmäiset asuintalot ovat rakennusvaiheessa ja uuden päiväkoti-koulun on määrä valmistua ensi vuonna. Alueella on hyvät puitteet ulkoiluun ja virkistäytymiseen, ja lisäksi yleiskaavassa Savulahden asuinalueen koillispuolella on varaus laajemmalle alueelliselle liikuntapuistolle. Alueen yleissuunnittelu on käynnissä, ja näillä näkymin sinne on tulossa mahdollisesti muun muassa liikuntakenttiä sekä erilaisia ulkoliikuntapaikkoja.

Liikuntapuisto on esitetty myös päivitetyssä lähiliikuntaohjelmassa ja alustavasti sen toteutus ajoittunee noin 6–7 vuoden päähän.

Alueen suunnittelussa yksi keskeisistä tavoitteista on ollut hulevesien luonnonmukainen hallinta. Alue sijaitsee Tuomiojärven valuma-alueella ja Tuomiojärvi on yksi Jyväskylän pääraakavesilähteistä.

Kaupunkirakennelautakunta päättää tiistaina asemkaavaluonnoksen nähtäville panosta.