Savulahden uusi päiväkotikoulu Jyväskylässä alkaa olla viittä vaille valmis. Kouluun tulee noin 250 varhaiskasvatus- eli päiväkotipaikkaa ja 200 paikkaa 1.–4. luokkien oppilaille. Kouluosan kolmannessa kerroksessa on laajennusvaraa vielä 50 lapselle.

– Savulahden päiväkotikoulussa varhaiskasvatus ja perusopetus nivelletään sujuvasti yhteen, käytössä on paljon muun muassa yhteisiä tiloja. Yhteistä toimintakulttuuria pyritään rakentamaan osaksi arkea, varhaiskasvatuspalvelujen palvelujohtaja Tarja Ahlqvist ja perusopetuspalvelujen palvelujohtaja Sami Lahti sanoivat.

– Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistä matkaa kuvaillaan Savulahden salaisuudeksi, Ahlqvist kertoi.

Esikoululaisten tilat on suunniteltu alusta alkaen koulun puolelle eikä perinteiseen tapaan päiväkodin puolelle.

– Varhaiskasvatuksen lapsiryhmät ovat pieniä kahden työntekijän ryhmiä, Ahlqvist sanoi.

Länsi-Palokan alue on yksi kaupungin nopeimmin kasvavista asuinalueista.

– Savulahden päiväkotikoulu vastaa kasvaviin tarpeisiin hyvin liikenneyhteyksien varrella. Oppilaiden koulupolku pyritään järjestämään siten, että oppilaalla on mahdollisuus käydä koulua mahdollisimman lähellä kotia, kiinteistöjohtaja Mikko Lepo sanoi.

Savulahden koulun oppilaaksiottoaluetta ovat Savulahden lisäksi Haukkala, Ruokkeentien varsi Majakoskelle asti ja Nuutti–Elovaino.

Päiväkotikoulun pääurakoitsija on seinäjokelainen Rakennus K. Karhu Oy. Työpäällikkö Juha Peltomäki kertoi, että talo on rakennettu sääsuojien alla.

– Hankkeen kokonaisbudjetti on 13,6 miljoonaa euroa, mikä alittuu. Huoneistoala on noin 4 200 neliötä, mistä päiväkodin osuus on hieman yli puolet, Lepo kertoi.

Syksyllä uuteen kouluun tulee 65 ”omaa” oppilasta ja lisäksi 75 Mankolan koulusta väistössä olevaa oppilasta.

Opettajia koulussa on syksyllä yhteensä 6, samoin ohjaajia. Rehtorin lisäksi koulussa on myös erityisopettaja. Päiväkodissa on 22 varhaiskasvatuksen opettajaa, 16 lastenhoitajaa, 2 erityisopettajaa sekä päiväkodin johtaja ja pedagoginen johtaja.

Kaupunki on rakentanut uuden päiväkotikoulun myös Kangasvuoreen, missä on päivähoitopaikka noin 290 lapselle ja koulupaikka noin 150 lapselle 1.–3. luokille.

Lisäksi Keljonkankaan yhtenäiskoululla on aloitettu maanrakennustyöt. Koulun kapasiteetti on 700–750 oppilasta.

Kuokkalan koulun peruskorjaus ja laajennus on työn alla. Kaupungin suurimman koulun kapasiteetti on noin 1 200 oppilasta.