Savulahti II:n uudelle alueelle Jyväskylän Palokkaan tulee jopa 800 asukasta

Savulahden uuden asuinalueen ykkösvaiheen jälkeen työn alle on nyt otettu toinen vaihe, Savulahti II. Tavoitteena on uuden asunto- ja rakennustyypeiltään monipuolisen asuinalueen rakentaminen noin 700–800 asukkaalle Jyväskylän Palokkaan.

Alue sijoittuu rinnemaastoon osana laajempaa Länsi-Palokan sekä pohjoisen Tuomiojärven asuinaluekokonaisuutta. Suunnittelualue on kooltaan noin 42 hehtaaria, ja maa on pääosin kaupungin omistuksessa.

Kaavaratkaisu mahdollistaa alueelle 22 800 kerrosalaneliömetriä uutta kerros- ja rivitalorakentamista sekä 54 pientalotonttia, joista seitsemän sijoittuu yksityiselle maalle.

Kaupunkirakennelautakunta päättää tiistaina kaavamuutoksen nähtäville asettamisesta.

Kaavamuutoksen luonnos on jo ollut nähtävillä, ja huolta herätti asukkaissa muun muassa kevyen liikenteen yhteys Elovainiosta.

Vaihtoehtona reitille Elovainiontien päästä esitettiin yhteyttä Uusisillantien kautta. Tämäkin vaihtoehto on kaavoittajan mukaan tutkittu, mutta se ei ole yhtä sujuva kuin kaavassa esitetty vaihtoehto.

Elovainiossa kummasteltiin myös sitä, että asuinrakentamista on osoitettu hyvin lähelle Elovainion loppupään pientaloja. Kaavoittajan vastineen mukaan uudisalueen ja nykyisten tonttien välille jää noin 30 metriä leveä virkistysalue, jolle on osoitettu ulkoilureitti.

Mielipiteissä pohdittiin myös muun muassa koulujen ja päiväkotien riittävyyttä sekä liikuntapuiston rakentamista.

Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia luonnosvaiheessa saatujen mielipiteiden perusteella. Esimerkiksi liito-oravan ydinaluetta lähinnä sijaitseva pientalotontti Virvelikadulla on poistettu ja liito-oravaa suojaavia metsävyöhykkeitä on rajattu uudestaan.

Savulahti I -alueen asuintaloja rakennetaan jo, ja uusi päiväkoti-koulu on aloittanut toimintansa.