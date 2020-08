Savusauna paloi käyttökelvottomaksi Äänekosken Kapeenkoskella – alle viiden metrin päässä ollut naapurirakennus säästyi: "Jostain syystä se ei levinnyt"

Äänekosken Kapeenniemessä Kapeenkoskentiellä sijaitseva savusauna paloi käyttökelvottomaksi maantantai-iltana. Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta kello 21.17 maanantai-iltana.

Palomestari Toni Jurmu Keski-Suomen pelastuslaitokselta kertoo, että savusaunaa oli lämmitetty rauhakseen noin neljä tuntia. Palopaikalla toimivan vieraspalvelun vieras oli havainnut saunan olevan tulessa.

Palokunta sammutti saunaa kolmen yksikön voimin. Hieman ennen kymmentä sammutustyöt olivat jo jälkisammutusvaiheessa, eikä leviämisvaaraa enää ollut. Aiemmin leviämisvaara viereisiin rakennuksiin ja maastoon kuitenkin oli.

– Jostain syystä se ei levinnyt. Ilmeisesti sen verran on tuullut ja palo on ollut vesikaton alla, että se ei ole päässyt avopalona roihuamaan. Naapurirakennus on alle viiden metrin päässä, Jurmu kertoo.