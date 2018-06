Seinäjoella järjestettävän rallin SM-osakilpailun kilpailunjohtaja Erkki Hemmingin mukaan kilpailun turvallisuusjärjestelyihin kiinnitettiin tänään erityistä huomiota.

– Keula-autot ovat ajaneet radan ja katsoneet, että kaikki on kunnossa. Myös katsoja-alueita merkattiin vieläkin selvemmin, Hemminki sanoi STT:lle.

Vuonna 1962 syntynyt paikkakuntalainen nainen kuoli eilen illalla, kun ralliauto suistui yleisön joukkoon kilpailun ensimmäisellä erikoiskokeella. Ylen verkkosivuillaan julkaisemassa videossa näkyy, kun auto osuu ensin tien vasempaan reunaan ja sen jälkeen suistuu oikealle.

– Mahdollista on, että auto on osunut kiveen ja kimmonnut siitä toiselle puolelle tietä. Poliisi selvittää tapahtumien kulun, Hemminki sanoi.

Poliisi tiedotti kuulevansa asianosaisia tänään. Kilpailunjohtaja Hemmingin mukaan tänään kuultavien joukossa ovat onnettomuusauton kuljettaja ja kartanlukija.

– He ovat fyysisesti kunnossa, Hemminki sanoi.

Rallikilpailuissa merkataan alueet, joissa yleisö saa ja ei saa olla. Seinäjoen onnettomuuden uhri oli vaaralliseksi luokitellulla alueella, mutta alue ei ollut kieltoalue.

Maastossa yleisö liikkuu paikasta toiseen ja välillä väkijoukkojen hallinta voi olla vaikeaa, vaikka järjestyksenvalvojia olisikin sääntöjen vaativa määrä.

– Pitäisi olla kaksi järjestyksenvalvojaa yhtä katsojaa kohti, Hemminki kertoo väkijoukkojen hallinnan haasteellisuudesta.

Jokainen rallireitti on yksilöllinen. Kilpaa ajetaan normaaleilla teillä, jotka on suljettu kilpailujen ajaksi siviililiikenteeltä. Täysin turvallisten katsomoiden rakentaminen on mahdotonta.

– Ulosajossa auto voi mennä pyörimällä vaikka kuinka pitkälle, Hemminki muistutti.

Hemmingin tiedossa ei ollut, mitä nopeutta onnettomuusauto ajoi. Sanomalehti Ilkan mukaan vauhtia olisi ollut noin 120 kilometriä tunnissa.