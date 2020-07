Seinäjoen koruvarkaudesta epäiltyjä miehiä ei ole saatu kiinni – yrittäjän mukaan liikkeeseen murtauduttiin kattoon tehdyn reiän kautta, poliisi ei kommentoi tekotapaa

Seinäjoen Prisman Kultatähti -kultasepänliikkeeseen tehdystä varkaudesta epäiltyjä miehiä ei ole toistaiseksi saatu kiinni, kerrotaan Pohjanmaan poliisista STT:lle.

Varkaus tapahtui varhain torstaina 2. heinäkuuta. Kultasepänliikkeen yrittäjä kertoi aiemmin STT:lle, että liikkeeseen murtauduttiin kattoon tehdyn reiän kautta. Liikkeestä vietiin muun muassa sormuksia ja kultaketjuja. Yrittäjän mukaan saaliin arvo myyntihinnoilla on yli 300 000 euroa.

Poliisi on antanut julkisuuteen kuvia epäillyistä ja pyytänyt heistä havaintoja yleisöltä.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Harri Teivaanmäki vahvistaa, että törkeästä varkaudesta epäillyt kolme miestä ovat ulkomaalaisia. Aiemmin asiasta kertoi Yle.

Teivaanmäki ei tässä vaiheessa ota kantaa siihen, minkä maan kansalaisia epäillyt ovat. Hän ei kommentoi sitäkään, onko epäiltyjen henkilöllisyys poliisin tiedossa.

Yleisövihjeet auttaneet eteenpäin tutkinnassa

Kultasepänliikkeen yrittäjän Pekka Laitamäen mukaan liikkeessä kävi koruvarkaissa yksi ihminen.

– Aikaa meni kylmänviileästi yksi tunti. Määrätietoisesti tuli tiskille, missä meidän timanttisormukset, kultasormukset sekä myös ketjut ovat. Ei tarvinnut etsiä mitään, Laitamäki sanoi aiemmin STT:lle.

Teivaanmäki ei kommentoi sitä, miten varkaus toteutettiin.

– Tarkka tekotapa on poliisin tiedossa, eikä sitä anneta tässä vaiheessa julki.

Teivaanmäki sanoo, että poliisi on saanut vihjeiden ja esitutkinnan perusteella tietoja epäiltyjen liikkeistä. Hänen mukaansa vihjeitä on tullut runsaasti, ja niistä on ollut hyötyä tutkinnassa. Havainnoista voi ilmoittaa poliisin vihjesähköpostiin osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.

Teivaanmäen mukaan esitutkintatoimia on käynnissä koko ajan.

– Siinä vaiheessa, jos kiinniottoja tulee, sitten kerrotaan enemmän.