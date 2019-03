Seiska: Olli Lindholm haudattiin tänään isovanhempiensa viereen

View this post on Instagram

Haluamme kiittää teitä kaikkia, jotka olette monin eri tavoin muistaneet Ollin poismenoa. Jokainen viesti, yhteydenotto, ajatus ja halaus ovat olleet tärkeitä. Ollin saattelee viimeiselle matkalleen hänen lähipiirinsä. Toivomme kunnioitettavan omaisten toivetta saada hyvästellä Olli rauhassa läheisten kesken.