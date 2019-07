Seiska: Pia-leski pyörtää puheensa Matti Nykänen -näytelmästä – "Antaa mennä vaan"

Matti Nykäsen leski Pia Nykänen on pyörtänyt puheensa edesmenneestä mäkikotkasta kertovasta musikaalista. Nykänen kertoo Seiska-lehdelle, että hänellä ei ole mitään musikaalia vastaan. Aiemmin hän kertoi Iltalehdelle, että ei näe asiassa järkeä ja epäili musikaalia rahastukseksi.

– Jos Jussista tuntuu, että musikaali on ok niin antaa mennä vaan. Mediassa on kirjoitettu, että minulle olisi pitänyt ilmoittaa musikaalista etukäteen, mutta eipä oikeastaan. Jos hyvältä tuntuu niin tottakai he voivat tehdä Matista musikaalin, Nykänen kertoo nyt Seiskalle.

Nykänen ja musikaalia suunnitteleva Jussi Niemi ovat käyneet aiheesta sanasotaa mediassa. Matti Nykäsen pitkäaikaisen ystävän, managerin ja levytuottajan Niemen mukaan musikaalista on sovittu Matin kanssa jo kauan ennen tämän kuolemaa.

Pia Nykäsen mukaan hän ja Niemi ovat olleet hyvissä väleissä koko ajan, eikä hän aio lähteä riitelemään asiasta.