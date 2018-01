Seitsemälle syytteet Oulun seudun valepoliisijutussa

Oulussa on nostettu syytteet laajassa valepoliisijutussa. Useiden ihmisten epäillään huijanneen iäkkäitä ihmisiä luovuttamaan pankkitunnuksiaan.

Epäillyt rikokset tapahtuivat syyttäjän mukaan viime kevään aikana. Petosrikoksilla on syyttäjän mukaan tavoiteltu yli 200 000 euron rikoshyötyä.

Syytteitä on nostettu seitsemää henkilöä vastaan. Osa heistä on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.

Syytteet on nostettu viidestä virkavallan anastuksesta, maksuvälinepetoksesta ja törkeästä maksuvälinepetoksesta, kolmesta törkeästä rahanpesusta sekä yhdestä törkeän petoksen yrityksestä.

Kukaan syytetyistä ei ole tällä hetkellä vangittuna. Syytteet käsitellään aikanaan Oulun käräjäoikeudessa.

Eri puolilla Suomea on meneillään rikostutkintoja tapauksista, joissa ihmisiltä on huijattu tai yritetty huijata rahaa poliisina esiintyen. Rikosten uhriksi on joutunut etenkin ikäihmisiä. Valepoliiseista on tehty ainakin parisataa rikosilmoitusta.