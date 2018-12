Seitsemänvuotiaan murhasta epäilty 36-vuotias mies on pojan eno – henkirikos tehtiin teräaseella

Helsingin käräjäoikeus vangitsi perjantaina miehen, jonka epäillään murhanneen seitsemänvuotiaan pojan Helsingin Arabianrannassa jouluaattona. Poliisi kertoo, että todennäköisin syin murhasta epäiltynä vangittu 36-vuotias mies on uhrin eno.

Mies oli ollut vieraana uhrin kodissa Helsingin Brysselinkadulla. Paikalla oli kaksi muuta aikuista ja toinen alaikäinen lapsi.

– Perheen lapset ovat olleet jo nukkumassa, ja epäillyn lisäksi kaksi muuta asunnossa ollutta aikuista ovat katsoneet televisiota. Siihen (olivatko kaksi muuta pojan vanhempia) en ota kantaa. Perheen läheisiä kuitenkin, kertoi tutkinnanjohtaja Kirsi Kanth vangitsemisistunnon päätteeksi.

Ilta sujui Kanthin mukaan hyvin rauhallisesti ja poikaan kohdistunut väkivalta alkoi yllättäen. Hätäkeskukseen tuli ilmoitus pahoinpitelystä, ja paikalle hälytettiin ambulanssi, jota asunnossa olleet menivät odottamaan rappukäytävään.

– Avun hälyttämisen aikana on siirrytty portaisiin odottamaan apua, mistä epäilty on saanut uhrin takaisin haltuunsa, jolloin on palattu asuntoon. Muut ovat jääneet oven ulkopuolelle.

Poika oli vielä elossa, kun epäilty vei hänet asuntoon takaisin, Kanth sanoi. Avun saavuttua paikalle poikaa ei kuitenkaan ehditty pelastaa.

– Poika on todettu kuolleeksi heti tapahtumapaikalla, Kanth sanoi.

Epäilty käytti henkirikoksessa teräasetta. Kanthin mukaan vielä ei ole selvinnyt, oliko mies tuonut sen mukanaan vai oliko se peräisin asunnosta. Muihin asunnossa olleisiin mies ei ollut kohdistanut väkivaltaa, Kanth sanoo. Epäilty otettiin kiinni tapahtumapaikalta, ja kiinniotto sujui rauhallisesti.

Uhrin perheelle on järjestetty kriisiapua, ja heidän kuulemisensa on vielä kesken.

Epäilty kertoi harhoista

Kanth kertoo, että epäilty on myöntänyt henkirikoksen. Motiivia tutkinnanjohtaja ei kertonut.

– Epäiltyä on kuultu tässä vaiheessa vain kerran. Hän kertoo harhoistaan, jotka olisivat voineet johtaa tähän tekoon, Kanth sanoi.

Kanthin mukaan teosta tekee erityisen raa'an ja julman se, että epäillyllä on ollut ilmeinen tappamistarkoitus ja uhrina on ollut puolustuskyvytön lapsi.

Mies on ulkomaalaistaustainen, mutta tarkempaa etnistä taustaa Kanth ei kommentoi. Kanthin tiedossa ei ole, onko miehellä Suomen kansalaisuus vai ei.

Istui salissa rauhallisena

Helsingin käräjäoikeus päätti epäillyn vangitsemisesta puoli kolmen maissa iltapäivällä alkaneessa istunnossa. Vangitsemisoikeudenkäynnin aluksi oikeus kielsi kuvaamisen salissa.

Epäilty istui salissa avustajansa vieressä. Mies oli rauhallinen ja katsoi eteenpäin. Kun oikeuden puheenjohtaja totesi, ettei ilmeisesti tarvita tulkkia, mies nyökkäsi varovasti. Yllään miehellä oli keltainen huppari, tummansininen takki, tummat housut ja harmaat Crocs-tyyliset kengät.