Seitsenvuotias poika kateissa Keravalla – yllä punaiset housut, musta paita ja valkoinen lippis

Keravan Saviolla on kateissa seitsenvuotias poika. Poika katosi tänään kello 11 aikoihin.

Kadonneella on kirkkaanpunaiset housut ja musta Star Wars -paita. Päässään hänellä on valkoinen lippalakki, jossa on piirretystä Autot-elokuvasta tutun Salama McQueenin kuva.

Poliisi pyytää havainnot pojasta hätänumeroon 112.